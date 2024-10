Negli Stati Uniti due città vietano ai ragazzi con più di 12 anni di fare dolcetto o scherzetto

Due città del New Jersey, negli Stati Uniti, hanno introdotto alcune restrizioni per la notte di Halloween. Una di queste vieta ai ragazzi con più di 12 anni di fare il tradizionale dolcetto o scherzetto.

Limiti d’eta per la notte di Halloween

Nel 2017 la piccola città di Pennsauken, nella contea di Camden in New Jersey, ha vietato ai ragazzi con più di 14 anni di girare di casa in casa proponendo il tradizionale dolcetto o scherzetto nella notte di Halloween.

“Dolcetto o scherzetto è per i bambini, non per gli adulti. Chiunque abbia più di 14 anni non può andare a fare dolcetto o scherzetto, a meno che non si svolga il ruolo di accompagnatore. Gli accompagnatori, inoltre, non possono chiedere caramelle. Dovranno aspettare di tornare a casa per aiutare i loro figli a ‘smistare’ i dolci”, si legge in una nota sul sito web del comune.

Da quest’anno, un altro piccolo comune dello Stato, nella contea di Cumberland, ha deciso di adottare questa bizzarra e discutibile legge, inasprendola ulteriormente. La legge, infatti, vieta ai ragazzi con più di 12 anni di fare dolcetto o scherzetto. In molti, però, credono che questa legge non verrà rispettata, dato che negli anni precedenti a Pennsauken ognuno faceva dolcetto o scherzetto come voleva, anche quelli più “anziani”.

Dolcetto o scherzetto, tra regole e sondaggi

Negli anni alcuni Stati, non solo quello del New Jersey, hanno deciso di adottare regole simili. A Chesapeake, in Virginia, dal 1970 è vietato ai più grandi di indossare maschere e di suonare i campanelli nella notte di Halloween. Chi non rispettava la legge poteva anche finire in prigione per un breve periodo.

La Fairleigh Dickinson University ha di recente condotto un sondaggio interrogando oltre 800 cittadini americani. Il sondaggio chiedeva la loro opinione riguardo ai limiti d’età per fare dolcetto o scherzetto. Un quarto degli intervistati riteneva che non ci dovessero essere limiti, mentre per tutti gli altri i bambini dovevano smettere di fare dolcetto o scherzetto intorno ai 13-14 anni.