Nel cuore delle Alpi si nasconde l’Isola di Bled, immersa in acque cristalline e circondata da natura incontaminata. Un paradiso poco conosciuto.

L’Isola di Bled è situata nel lago omonimo, a pochi chilometri dal centro della città di Bled, nella regione della Carniola interna. Questo specchio d’acqua è uno dei laghi più celebri della Slovenia, grazie alla sua posizione pittoresca tra montagne e foreste, e alla presenza dell’isola che ospita un antico santuario.

Il lago di Bled è una delle attrazioni più visitate del Paese, noto non solo per la sua bellezza naturale ma anche per le numerose attività che offre ai turisti: dal trekking lungo i sentieri panoramici, alla navigazione in barca tradizionale pletna, fino alla possibilità di assaggiare il famoso dolce locale, la kremšnita di Bled.

Dove si trova l’Isola di Bled e perché è così speciale

Al centro del lago sorge l’Isola di Bled, che ospita la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, un edificio storico dal fascino senza tempo. La chiesa risale al XV secolo ed è raggiungibile solo via acqua, mediante le caratteristiche barche pletna condotte da esperti rematori. Questa peculiarità contribuisce a rendere la visita un’esperienza unica, immersa in un’atmosfera quasi magica.

Un’usanza tradizionale vuole che i visitatori salgano i 99 scalini che conducono alla chiesa portando una coppia o una promessa di amore, con la leggenda che chi suona la campana della chiesa vedrà realizzati i suoi desideri. Questo rende l’isola anche un luogo molto frequentato per cerimonie nuziali e momenti romantici.

Negli ultimi anni, il turismo a Bled ha visto una crescita significativa, spinta anche da una maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale. Le autorità locali hanno implementato nuove misure per preservare la qualità delle acque del lago e per limitare l’impatto del turismo di massa sull’ecosistema circostante.

Inoltre, nel 2025 sono state inaugurate nuove infrastrutture turistiche che migliorano l’accessibilità e la fruizione del territorio: sentieri naturalistici rinnovati, punti panoramici dotati di servizi informativi e un centro visitatori che offre approfondimenti sulla fauna e flora locale. Questi interventi mirano a promuovere un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente, valorizzando al contempo la storia e la cultura della zona.

L’Isola di Bled e il suo lago non sono solo un simbolo di bellezza naturale, ma rappresentano anche un perfetto connubio tra natura, tradizione e innovazione, capace di affascinare viaggiatori di ogni età in ogni stagione dell’anno.