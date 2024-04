Neopatentati? La scelta intelligente del noleggio lungo termine usato

Dopo aver preso la patente arriva il momento di mettersi effettivamente alla guida. Tanti giovani iniziano con l’auto di famiglia, ma sono molti i genitori che preferiscono affidare ai neopatentati una loro automobile. Lo scopo è quello di responsabilizzare il più possibile i propri figli, lasciando che siano loro a occuparsi del mezzo a 360°. Una delle migliori soluzioni è quella di optare per un noleggio lungo termine auto usate, un vero e proprio compromesso che unisce i vantaggi delle macchine di seconda mano ai benefici tipici di un noleggio a lungo termine.

Come funziona il noleggio a lungo termine di auto usate

Se siete qui probabilmente volete saperne di più sul funzionamento del noleggio a lungo termine nel caso in cui si abbia a che fare con delle automobili usate. La formula è identica a quella a cui si è abituati per vetture completamente nuove. Il cliente sceglie quale macchina prendere a noleggio, e si decide per quanto tempo durerà il servizio. Potrebbe essere necessario versare un anticipo iniziale.

Una volta stretto l’accordo il cliente si impegna a pagare un canone ogni mese. L’azienda, dal canto suo, offre di solito diversi servizi accessori, come ad esempio i costi relativi alla manutenzione ordinaria. Quando l’accordo arriva alla sua naturale scadenza il veicolo deve essere ridato indietro.

Perché conviene

Il noleggio a lungo termine di auto usate può essere particolarmente conveniente dal punto di vista economico. Trattandosi di vetture di seconda mano il loro valore è inferiore rispetto ai modelli nuovi, e ciò si traduce in un noleggio dai costi più bassi.

Il nostro consiglio è quello di confrontare tra loro le spese da sostenere per un veicolo nuovo e per uno usato. In questo modo potrete rendervi facilmente conto della differenza.

Non bisogna dimenticare che il cliente può scegliere auto appartenenti a vari segmenti. Si va dalle berline ai SUV, senza dimenticare altre soluzioni come le maneggevoli city car o le spaziose station wagon.

Automobili sicure al 100%

Quando si decide di acquistare una macchina usata bisogna fare molta attenzione alle sue effettive condizioni. L’automobile deve essere in perfetto stato e non deve presentare nessun problema. Il rischio è quello di ritrovarsi a comprare un veicolo che dopo pochi mesi potrebbe richiedere interventi di riparazione molto costosi.

Con il noleggio a lungo termine di vetture di seconda mano non bisogna preoccuparsi di nulla. Le aziende che propongono questo servizio si occupano in prima persona di verificare che l’automobile non abbia nessun guasto o anomalia. Inoltre, nel caso in cui si manifestino dei problemi, relativi ad esempio a dei difetti di fabbrica, sarà la stessa azienda che gestisce il noleggio a prendere in carico il problema.

Cosa fare quando finisce il noleggio

Una volta fatta la giusta esperienza con un’automobile usata molti preferiscono sostituirla con un modello nuovo dotato di specifiche caratteristiche. Ad esempio, c’è chi passa da una utilitaria o da una berlina a uno spazioso SUV. Se la macchina è stata acquistata bisognerà anche occuparsi della sua vendita o della sua rottamazione.

Al contrario chi sceglie il noleggio non deve far altro che attendere la fine del contratto per restituire la vettura, senza doversi occupare di nessuna