Usate il cellulare al volante? siete psicopatici, dice una ricerca tedesca

Usate il cellulare al volante? Segno che siete psicopatici, secondo i ricercatori dell’Università di Ratisbona che hanno scoperto una correlazione significativa tra i tratti psicopatici e l’uso del cellulare al volante. I conducenti che hanno testato positivamente i tratti oscuri della personalità – machiavellismo, narcisismo e psicopatia – erano molto più propensi a usare il telefono e a sentirsi meno in colpa per questo.

Lo studio, rivela Wiliam Hunter sul Daily Mail, ha anche scoperto che i guidatori con alti livelli di psicopatia avevano un terzo di probabilità in più rispetto alla media di aver commesso un’infrazione stradale negli ultimi 12 mesi.

Nello studio, prosegue Wiliam Hunter, i ricercatori hanno raccolto dati da 989 conducenti tedeschi che sono stati sottoposti a sondaggi per testare ciascuno dei tre tratti della personalità della triade oscura, classificati su una scala da uno a cinque.

Dal sondaggio è emerso che il 61% dei partecipanti ha ammesso di utilizzare almeno occasionalmente il proprio smartphone durante la guida.

Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che punteggi più alti per uno qualsiasi dei tre tratti della triade oscura erano collegati a un maggiore utilizzo del telefono durante la guida.

I ricercatori, nel loro articolo pubblicato su PLOS One, scrivono: “Pertanto, le persone con personalità della Triade Oscura tendono a usare il telefono più spesso mentre guidano”.

I conducenti con punteggi più alti per narcisismo e psicopatia avevano anche meno probabilità di sentirsi in colpa per il loro comportamento di guida problematico.

Coloro che hanno ottenuto punteggi elevati per il machiavellismo, un tratto della personalità spesso legato a comportamenti manipolativi, erano più propensi a cercare di nascondere l’uso del telefono.

I ricercatori hanno anche scoperto che i tratti psicopatici erano un buon predittore del fatto che qualcuno avrebbe commesso un’infrazione stradale.

Per qualcuno con un punteggio minimo di psicopatia pari a uno, i ricercatori prevedono una probabilità del 9,89% che abbia commesso un’infrazione alla guida negli ultimi 12 mesi.

Per una persona con un livello medio di psicopatia, la probabilità di aver commesso un’infrazione alla guida è del 24%.

Ciò sale a una probabilità del 56% per un punteggio di psicopatia di 4,33, che è stato il punteggio più alto misurato dai ricercatori.

I partecipanti sono stati anche testati per l’uso problematico degli smartphone (PSU), ovvero un uso eccessivo dei telefoni al punto da influenzare negativamente altri ambiti della vita.

I ricercatori sottolineano che questo fenomeno potrebbe essere sorprendentemente comune: il 50% degli intervistati in un sondaggio afferma che non potrebbe vivere senza uno smartphone.

I ricercatori hanno scoperto che l’alimentatore, indipendentemente da altri tratti della personalità, era il più forte predittore dell’uso del telefono durante la guida.

Coloro che hanno risposto positivamente a domande come “Quando mi annoio alla guida, passo il tempo sul mio smartphone” erano anche molto più propensi a esibire un alimentatore.

Secondo un rapporto della National Highway Traffic Safety Administration, nel 2019 negli Stati Uniti sono morte in incidenti stradali 3.142 persone.

Gli psicopatici mostrano tratti diversi a seconda del loro disturbo.

I segni comuni includono il fascino superficiale, una grandiosa nozione di autostima, il bisogno di stimoli e impulsività, la menzogna patologica, la capacità di manipolare gli altri e la mancanza di rimorso ed empatia.

Ma nonostante l’associazione popolare, non tutti gli psicopatici diventano assassini.

Gli esperti sostengono che le persone di solito trovano gli psicopatici intriganti, ma non riescono a capire il perché.

Ciò è dovuto a un comportamento incongruo perché gli psicopatici tendono a recitare molto per ingannare o imitare reazioni normali, a volte cambiando rapidamente opinioni e reazioni.

Gli psicopatici occasionalmente tendono a mostrare risposte emotive non convincenti, con errori che includono il tono della voce o il linguaggio del corpo.

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non sono in grado di comprendere emozioni come la paura e l’amore, ma possono imitarle.

Generalmente le “emozioni” degli psicopatici sono superficiali e di breve durata e c’è un ulteriore motivo manipolativo per mostrarle.

Gli psicopatici mostrano tipicamente un’incredibile capacità di manipolare gli altri e talvolta provano piacere nel farlo.