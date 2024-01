Nike, sconti fino al 50% e codici sconto extra per il tuo shopping sportivo

Nata nel 1964 negli States, Nike è da decenni una delle multinazionali più conosciute al mondo nel campo della produzione di scarpe, capi d’abbigliamento e accessori destinati agli appassionati di sport. Il nome è un omaggio alla divinità greca della Vittoria, ossia la dea Nike.

Chi si collega all’e-shop ha l’opportunità di acquistare con pochi click articoli di qualità: dal basket al tennis, il catalogo è ricco di opzioni per le persone che amano mantenersi in perfetta forma fisica, siano essi uomini, donne o bambini. Tra gli articoli più venduti rientrano diversi modelli di sneakers, scarpe da running, tute e abbigliamento da palestra. A godere di un ottimo riscontro da parte del pubblico è anche la sezione “Personalizza”, che consente di scegliere colore, grafiche, scritte e altri elementi della suola delle calzature.

Come risparmiare con la sezione Outlet di Nike

La maggior parte degli italiani, quando si tratta di comprare, preferisce investire nella qualità. Siano beni alimentari, articoli tecnologici o capi d’abbigliamento, l’idea è spendere qualcosa in più pur di ottenere articoli destinati a regalare la massima soddisfazione. Ecco perché, spesso, molti finiscono per puntare sui capi scontati dello store ufficiale. La sezione Outlet, in particolare, consente agli appassionati di completare il guardaroba con capi di prim’ordine a prezzi davvero convenienti.

Tra le realtà impegnate nel settore dell’abbigliamento sportivo, Nike non ha nulla da invidiare per quanto concerne le promozioni disponibili nello shop online.

Come ottenere un risparmio extra

Solo per pochi giorni, infatti, si potrà approfittare di un codice sconto Nike del 25% valido sulla nuova collezione Performance e Winter. Per poter attivare il coupon sarà necessario aggiungere a carrello almeno 2 prodotti delle collezioni indicate. Ma affrettati: il codice sconto è valido solamente fino alle 09:00 del 14 febbraio 2024.

Come ottenere questo e altri codici sconto Nike?

Sono tre le opzioni disponibili. La prima consiste nel cercare le promozioni nei siti che si occupano di promuovere gratuitamente i codici sconto dei maggior e-shop internazionali. La seconda strada prevede l’iscrizione al sito ufficiale Nike. La realtà statunitense, infatti, è solita proporre sconti speciali a chi decide di registrarsi. Un ultimo modo per avere a disposizione uno sconto extra consiste nel seguire Nike sui principali social network. Tale operazione consentirà anche di ottenere informazioni sulle ultime promozioni presentata da Nike e in merito alle novità del catalogo.

Altri suggerimenti per risparmiare su Nike

Chi desidera risparmiare ancora di più potrà approfittare di un codice sconto Nike del 10% extra per gli studenti universitari iscritti al programma UniDAYS. Possiamo trovare anche ulteriori codici Nike come ad esempio il 25% di sconto il giorno del nostro compleanno.

Da un nuovo paio di scarpe da tennis, o di calzature per calcio e calcetto, passando per completi da fitness, running o basket, fino ad arrivare al necessario per le escursioni e il nuoto, gli sconti permetteranno di rinnovare il guardaroba risparmiando cifre importanti sul prezzo di listino.

La certezza sarà quella di indossare abbigliamento sportivo contraddistinto non solo da materiali di qualità, ma anche da capi realizzati con tecnologie innovative, capaci di massimizzare le performance.