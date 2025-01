Lo scorso 16 gennaio, con un trailer di anteprima, Nintendo Switch 2 è stata finalmente annunciata. Il trailer ha fornito una rapida panoramica su quella che sarà l’evoluzione del primo modello di console che, ricordiamo, ha raggiunto un successo davvero straordinario, difficile da replicare. Eppure, gli ingredienti per una nuova e vincente console della casa di Kyoto ci sono tutti. Ma quali sono? Ecco tutto quello che sappiamo sulla console e quello che ancora dovrà essere svelato.

Nintendo Switch 2: le fonti ufficiali

Negli ultimi mesi, tra leak e rumor vari che hanno scatenato le discussioni degli appassionati sul web, è stato davvero difficile districarsi tra le numerose informazioni sulla nuova console di Nintendo. Eppure, nonostante l’uscita di un primo trailer, quello che sappiamo è ancora poco. Le notizie ufficiali sulla console, infatti, non sono molte, tutto il resto è pura teoria.

Nintendo Switch 2 avrà sicuramente uno schermo più grande rispetto a quello della prima console. Allo stesso modo, anche i Joy-Con, quelli tanto discussi e criticati del precedente modello per problemi di drifting, avranno dimensioni maggiori. Il loro aggancio alla console, inoltre, avverrà tramite un nuovo meccanismo magnetico con connettore. La docking station, che appare pressoché invariata rispetto a quella del precedente modello, si presenta semplicemente più arrotondata.

Dal trailer emerge poi una caratteristica fondamentale riguardo alla nuova console, ovvero la presenza del lettore per le cartucce. Questa è un’informazione significativa, in linea con la filosofia di Nintendo di preservare il valore del collezionismo e della retrocompatibilità. Nel merito, Nintendo specifica nel trailer che quest’ultima risulterà pressoché totale, sia per i giochi su supporto fisico sia per quelli digitali. Ma alcuni “potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili”. Questo dettaglio verrà sicuramente chiarito in seguito.

Il prossimo Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2, come mostrato nel trailer, è confermato per il 2 aprile 2025. Durante l’evento verranno quasi certamente sviscerati diversi argomenti e verranno date informazioni ufficiali in merito alla console, come per esempio il costo e la data di uscita.

Nintendo Switch 2: teorie e considerazioni

Stando ai rumor, informazioni da prendere certamente con le pinze, la docking station di Nintendo Switch 2 potrebbe supportare l’output fino al 4k, quando connessa alla tv compatibile. Al momento, però, non sappiamo quale sarà davvero il chip che alimenterà la console. Mantenendo costi più ridotti, pare che Nintendo abbia scelto di ricorrere ancora una volta a uno schermo LCD della console in modalità portatile. In molti si aspettano però che questo possa raggiungere i 1080p, uno standard minimo per il 2025. E’ probabile che Nintendo, così come fatto per il precedente modello, lanci sul mercato la versione con schermo OLED in un prossimo futuro.

Riguardo alla potenza della console, qualcuno ha affermato che potrebbe essere equiparata a quella di una PS4 Pro. Non abbiamo informazioni sulla questione, al momento. Per quanto riguarda il prezzo, le anticipazioni parlavano di 399-429 euro, ma negli ultimi giorni si è arrivati a discutere di un possibile rialzo (499-529 euro). Tale aumento di prezzo, però, potrebbe riguardare la vendita della console accompagnata da quella, nella scatola, del nuovo Mario Kart.

Riguardo ai Joy-Con, invece, si discute molto sulla possibilità di utilizzarli in versione mouse, caratteristica che amplierebbe le possibilità di giocare titoli specifici che richiedono una maggiore precisione. Infine, proprio nel merito dei videogiochi, sappiamo che Mario Kart 9 sarà un titolo che Nintendo lancerà presto. Ma quali sono gli altri? Stando ancora una volta ai rumor, si parla del tanto rimandato Metroid Prime 4, di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in versione rimasterizzata e di Leggende Pokémon Z-A.