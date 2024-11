Noci: proprietà, benefici e quante mangiarne al giorno

Introdurre noci nella dieta di ogni giorno è un’ottima abitudine per vivere meglio e in salute perché questo tipo di frutta secca ha numerose proprietà benefiche essendo ricche di nutrienti fondamentali per l’organismo.

Oltre ad essere molto buone e sfiziose, le noci apportano quindi numerosi benefici che andiamo a illustrare di seguito, anche se non sono del tutto prive di controindicazioni. Infatti ci sono alcune circostanze in cui il consumo di questa frutta secca è assolutamente da evitare.

Nell’ambito di una sana e corretta alimentazione mangiare noci è uno dei consigli che spesso i medici danno anche se è importante consumarle con moderazione poiché sono anche caloriche. Scopriamone di più.

Quali sono le proprietà e i benefici delle noci e quante mangiarne ogni giorno

Le noci sono un alimento ricco di nutrienti e offrono numerosi benefici per la salute tanto che inserirle nella propria dieta è suggerito dai nutrizionisti, che però mettono in guardia raccomandando di non esagerare per quanto riguarda la quantità.

I benefici delle noci sono noti, essendo ricche di nutrienti rappresentano un alimento molto valido per assumere le proteine vegetali (10,5 g di proteine ogni 100 gr di gherigli), le fibre e le vitamine.

In particolare le noci sono ricche di vitamina E (gamma-tocoferolo) e alcune del gruppo B (niacina, tiamina, riboflavina). Sono anche ricche di grassi sani (omega-3), fibre, e minerali come potassio, magnesio, fosforo, calcio e ferro. Inoltre contengono fitonutrienti come juglone, tellimagrandina e morina che si trovano raramente in altri cibi.

Le noci fanno bene e ciò è indiscusso per quanto riguarda la loro azione antiossidante perché forniscono in particolare i polifenoli che aiutano a combattere lo stress ossidativo. In più possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo.

Apportando grassi di tipo insaturo favoriscono la salute del cuore. Alcuni studi suggeriscono che le noci possano migliorare le funzioni cognitive. È nota l’attività delle noci che abbassano il colesterolo LDL, quello cattivo, per questo è consigliato inserirle nella dieta. Al link indicato si spiega anche la quantità di noci da mangiare ogni giorno per un effetto sicuro.

Le noci possono aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, nella gestione del diabete di tipo 2, inoltre sono utili alleati contro la sindrome metabolica e nella prevenzione di alcune forme tumorali. Favoriscono anche un buon sonno e una buona memoria, oltre a essere preziose per la salute delle ossa.

Un consumo regolare di noci come spuntino spezza fame salutare può aiutare a sentirsi sazi e quindi a dimagrire. Non bisogna eccedere ma restare sulle tre o quattro noci al giorno. Le controindicazioni si riferiscono a chi è allergico a questo tipo di frutta secca e anche all’interferenza con farmaci contro l’ipotiroidismo. Chi sta seguendo una terapia con queste medicine è bene non mangi noci.