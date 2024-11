Cosa mangiare quando si è a stomaco vuoto: gli spuntini più salutari

Non tutti sanno cosa mangiare quando si sta a stomaco vuoto, il rischio è di cedere alla tentazione di ingurgitare junk food, invece è bene scegliere con attenzione cosa spiluccare per spezzare la fame.

Per tutti coloro che vogliono delle idee sugli alimenti da consumare per soddisfare un’improvvisa voglia di qualcosa di buono, ecco una lista di spuntini salutari che possono essere mangiati senza pensieri perché sono nutrienti, saziano, ma hanno un totale di calorie basso.

Ovviamente non esagerate con le porzioni, altrimenti le calorie aumentano e non li potete considerare snack ma un pasto vero e proprio!

Quali sono gli spuntini salutari da mangiare quando lo stomaco è vuoto

Lo ripetiamo spesso perché nell’ambito di uno stile di vita sano l’alimentazione equilibrata ha un ruolo fondamentale. Infatti è alla base del benessere dell’organismo e quindi non si parla solo del corpo ma anche della mente e non a caso gli esperti indicano pure una dieta contro la depressione che può aiutare a scatenare quei processi chimici che migliorano una condizione di disagio.

Potreste a questo punto voler sapere di preciso quali sono i cibi da mangiare per spezzare la fame, quando si è a stomaco vuoto. Allora vediamo quali sono gli spuntini più salutari che non fanno ingrassare perché sono a basso tenore di calorie. Ricordiamo che lo spuntino salato è meglio di quello dolce, se non altro perché aiuta ad assumere meno zuccheri.

Pane integrale una fetta da 30 gr di pane integrale è la merenda ideale perché sazia e non alza la glicemia.

una fetta da 30 gr di pane integrale è la merenda ideale perché sazia e non alza la glicemia. Avocado. Gustate solo mezzo avocado perché comunque è un frutto grasso, che però è perfetto per uno spuntino sfizioso, conditelo con succo di limone, un pizzico di sale e di pepe.

Gustate solo mezzo avocado perché comunque è un frutto grasso, che però è perfetto per uno spuntino sfizioso, conditelo con succo di limone, un pizzico di sale e di pepe. Uovo sodo. Le uova sode sono la merenda perfetta, un uovo è sufficiente e lo si può condire con un filo di olio a crudo e due gocce di aceto balsamico.

Le uova sode sono la merenda perfetta, un uovo è sufficiente e lo si può condire con un filo di olio a crudo e due gocce di aceto balsamico. Frittata. Un triangolo di frittata semplice è lo snack perfetto per spezzare la fame.

Un triangolo di frittata semplice è lo snack perfetto per spezzare la fame. Crudità di verdure . Bastoncini di carote, sedano, finocchi o cetrioli sono ideali.

. Bastoncini di carote, sedano, finocchi o cetrioli sono ideali. Mandorle. Una decina di mandorle rappresentano una merenda saziante ed equilibrata.

Una decina di mandorle rappresentano una merenda saziante ed equilibrata. Noci. Anche le noci sono ottime per chiudere il buco nello stomaco, scoprite quante noci mangiare per contrastare il colesterolo .

Anche le noci sono ottime per chiudere il buco nello stomaco, scoprite . Latte. Una tazza di latte è uno spuntino sano. Se volete potete aggiungere dei cereali soffiati al naturale non zuccherati in 100 ml di latte

Una tazza di latte è uno spuntino sano. Se volete potete aggiungere dei cereali soffiati al naturale non zuccherati in 100 ml di latte Yogurt. Evitate yogurt alla frutta o con i biscottini, sceglietene uno magro al naturale e al massimo arricchitelo con fiocchi di avena.

Evitate yogurt alla frutta o con i biscottini, sceglietene uno magro al naturale e al massimo arricchitelo con fiocchi di avena. Mela. Preferite le mele granny che hanno una bassa quantità di fruttosio e sono anche croccanti quindi piacevoli da consumare come snack.

Infine sappiate che potete concedervi un paio di quadratini di cioccolato fondente, ma solo se si tratta delle tipologie con almeno il 70% di cacao minimo.