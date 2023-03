Noleggio a lungo termine e leasing auto: le differenze

Finrent.it, leader nel noleggio auto a lungo termine, ha collaborato con noi nello scrivere questo articolo che racconta le differenze tra noleggio a lungo termine e leasing.

Oggi il noleggio a lungo termine e il leasing auto sono molto utili alle imprese per pianificare tutti gli investimenti produttivi. Ma quali sono le differenze tra queste due tipologie?

Secondo quanto riportano i dati di Assilea (Associazione Italiana Leasing), nell’anno 2019, sono stati firmati 700 mila contratti per un valore pari a 28 milioni di euro. Esaminando la cosa più nel dettaglio, possiamo notare che sia il noleggio a lungo termine e il leasing operativo da settembre sono aumentati del 9%, mentre il leasing finanziario continua a rimanere stabile.

Noleggio a lungo termine o leasing: cosa scegliere?

Nel corso degli ultimi anni, si discute moltissimo su quale formula tra il noleggio a lungo termine e il leasing auto sia la più conveniente. Per stabilirlo occorre presentare le differenze.

Con la definizione di noleggio si fa riferimento a un contratto di “abbonamento”, che permette l’utilizzo del veicolo senza necessariamente esserne il proprietario.

Nel NLT, verrà richiesto il versamento di una rata mensile che comprende tutti i costi annessi all’utilizzo della macchina, come: l’assicurazione, l’assistenza stradale, la manutenzione ordinaria, e quella straordinaria. Una volta che il contratto di noleggio sarà scaduto, si potrà optare per una nuova vettura tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto, o semplicemente chiudere il rapporto contrattuale senza rinnovo.

Con il leasing, invece, si intendono tutte quelle operazioni di finanziamento, tramite la quale la società di leasing, proprietaria dell’auto, cede la vettura a un privato, attraverso il pagamento di una rata fissa mensile.

Quando il contratto sarà scaduto, si potrà scegliere se diventare i proprietari ufficiali della vettura tramite il pagamento di una maxi rata finale. In alternativa, si potrà procedere previa restituzione del mezzo stesso, sottoscrivere un nuovo contratto oppure prorogare un contratto già esistente.

Per capire meglio quali delle due formule contrattuali conviene sottoscrivere ovvero se leasing oppure noleggio bisogna tenere ben conto di alcuni fattori.

Il leasing è la formula più consigliata a chi vorrebbe comprare un mezzo, ma sfruttando la rateizzazione. A differenza dei prestiti tradizionali, dove l’importo è anch’esso rateizzato, con il leasing non si diventa subito proprietari, ma solo quando si versa la maxi rata finale per il riscatto.

Il noleggio a lungo termine, invece, è molto conveniente per tutti coloro che sono soliti a cambiare auto ogni 4 o 5 anni, evitando la svalutazione e rinunciando al peso delle scadenze e i costi accessori, che invece sono già inclusi nel canone all inclusive.

Leasing e noleggi: caratteristiche

Come abbiamo già visto in precedenza, il noleggio a lungo termine e il leasing sono due formule completamente diverse, ognuna delle quali ha delle specifiche caratteristiche.

Il leasing di un’automobile prevede un contratto molto simile a un finanziamento, ma con alcuni aspetti molto simili al noleggio. Quando si sceglie di prendere un veicolo con la modalità leasing, l’azienda finanziaria anticipa i soldi per l’acquisto del veicolo.

Successivamente si rimborsa una determinata somma di denaro, tramite il pagamento di un canone periodico. In questo caso specifico, bisognerà pagare un anticipo, che viene determinato dalla prima sottoscrizione del contratto di leasing.

Alla fine del periodo precedentemente concordato, ci sarà la possibilità di pagare una somma finale meglio nota come maxi rata, che serve per riscattare l’auto e diventarne i legittimi proprietari, oppure c’è l’opzione di restituzione del mezzo che però fa perdere tutti i diritti sul bene.

Con il noleggio a lungo termine si intende la formula di mobilità versatile, attraverso la quale è possibile mettersi alla guida di un’autovettura sempre nuova tramite il pagamento di un canone mensile tutto compreso (come già visto in precedenza).

Con il contratto di noleggio, sono inclusi molti servizi accessori tra cui:

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’automobile;

e dell’automobile; Coperture assicurative di base e Kasko ;

e ; Assistenza stradale ;

; Messa su strada.

Per il noleggio di un’autovettura, non è necessario rivolgersi a un’attività finanziaria, ma a un’azienda specializzata nei servizi che riguardano il noleggio a lungo termine.

Questa soluzione è davvero molto comoda, in quanto dà la possibilità di scegliere se versare o meno l’anticipo iniziale, mentre al termine del contratto, non sarà necessario (salvo alcune eccezioni) pagare il riscatto.

Al concludersi del periodo di noleggio è possibile scegliere tra 3 opzioni:

Restituzione dell’auto , ovvero chiudere ogni rapporto senza pagare costi aggiuntivi o penali;

, ovvero chiudere ogni rapporto senza pagare costi aggiuntivi o penali; Rinnovo dello stesso contratti di noleggio con lo stesso veicolo;

con lo stesso veicolo; Scegliere un’altra auto e stipulare un nuovo contratto di noleggio a lungo termine.

Le differenze tra noleggio a lungo termine e leasing sono parecchie, per questo motivo è molto importante conoscere diversi aspetti allo scopo di essere in gradi di poter prendere una scelta che sia il più consapevole possibile.

Anticipo

Leasing : viene sempre richiesto il versamento di un anticipo, corrispondente a un importo tra il 10 e il 30% del valore del veicolo;

: viene sempre richiesto il versamento di un anticipo, corrispondente a un importo tra il 10 e il 30% del valore del veicolo; Noleggio: il pagamento dell’anticipo è facoltativo, in quanto c’è la possibilità di scegliere se ridurre il canone mensile anticipando una somma di denaro, oppure preferire l’opzione senza anticipo.

Contratto

Leasing : prevede un contratto di natura finanziaria (molto simile a un finanziamento). Esso va stipulato soltanto con delle società, come le banche , imprese finanziarie e intermediari iscritti all’Albo di categoria;

: prevede un contratto di (molto simile a un finanziamento). Esso va stipulato soltanto con delle società, come le , e di categoria; Noleggio: in questo caso il contratto viene scritto con compagnie specializzate private e non di tipo finanziario, il cui business è incentrato sulle soluzioni di mobilità.

Servizi

Leasing : in linea generale questa formula non offre nessun tipo di servizio incluso , quindi il conducente, dovrà sostenere a suo carico delle spese, per la manutenzione del veicolo come l’ assicurazione e l’assistenza stradale , (fanno eccezione per il leasing operativo e il full leasing con cui c’è la possibilità di ottenere dei servizi esclusivi);

: in linea generale questa formula non offre , quindi il conducente, dovrà sostenere a suo carico delle spese, per la manutenzione del veicolo come l’ , (fanno eccezione per il leasing operativo e il full leasing con cui c’è la possibilità di ottenere dei servizi esclusivi); Noleggio: nel canone mensile sono compresi tutti i servizi di base, come quelli citati in precedenza e in più occasioni. Inoltre il contratto può essere personalizzato con l’aggiunta di servizi aggiuntivi, come ad esempio la sostituzione degli pneumatici.

Le differenze fiscali tra leasing e noleggio a lungo termine

Per quanto riguarda le aziende, esistono delle enormi differenze, tra leasing e noleggio sia in termini operativi che fiscali, mentre per i privati non sono presenti agevolazioni fiscali.

Su contratti di questo tipo è possibile concentrarsi soltanto su quelle che sono le caratteristiche operative, dove tutte le imprese possono usufruire di una serie di benefici di natura fiscale che richiedono un’analisi molto approfondita.

Il leasing mette a disposizione una deduzione fiscale che ha validità di un periodo massimo di ⅔ del totale dell’ammortamento. Inoltre, sono presenti delle agevolazioni fiscali con deducibilità pari al 20% del canone.

Anche per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, ci sono degli importanti vantaggi fiscali. Partendo dalla deducibilità dell’IVA dal 40% (professionisti, artisti, auto aziendali etc) fino al 100% (auto aziendali ad uso strumentale, agenti e rappresentanti di commercio etc).

Con il noleggio a lungo termine, sono previsti inoltre degli ulteriori benefici fiscali che vanno a seconda del tipo di utilizzo dell’auto aziendale (ad esempio a uso promiscuo o meno).

Quando la deduzione è fissata al 20%, il limite annuo massimo è di 3.615,20 euro per tutti i professionisti, auto aziendali e studi associati, fino ad arrivare a un massimo dll’80% per tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Con questa guida, speriamo di averti spiegato in modo chiaro e diretto la differenza tra leasing e noleggio a lungo termine.