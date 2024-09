Non commettere più questi due errori (comunissimi) quando lavi i denti: stai mettendo a rischio la tua igiene orale

Se i denti appaiono ingialliti anche dopo averli lavati c’è qualcosa che non va: sono questi gli errori da evitare per averli perfetti.

Sappiamo benissimo quanto sia importante mantenere una buona igiene orale, non solo per preservare l’integrità dei denti, ma soprattutto per evitare la formazione di placca, tartaro e carie, che alla lunga possono compromettere la salute dei denti e anche di tutto il cavo orale. Per non parlare poi della formazione di germi e batteri, che possono portare all’insorgere di disturbi come gengiviti e alito cattivo.

Ecco perché, sin da bambini, ci viene insegnato quanto sia fondamentale lavarli ogni giorno e dopo ogni pasto principale. Solo in questo modo, infatti, si andranno a rimuovere tutti quei potenziali pericoli, che possono rovinare per sempre il nostro sorriso. Tuttavia, solo questo non basta, perché molto spesso si commettono degli errori che possono vanificare i nostri sforzi.

Mai commettere questi errori quando si lavano i denti: saranno sempre gialli in questo modo

Oltre ad assicurarsi che non ci siano carie, tracce di tartaro e placca, è importante anche notare il colore dei propri denti. Più il loro colore sarà bianco e più vorrà dire che sono in perfetta salute. Una tonalità tendente al giallo indica una scarsa igiene o una pulizia non svolta in modo corretto.

Infatti, anche se all’apparenza potrà sembrare una cosa naturale e semplice, lavare i denti può celare delle insidie da non sottovalutare e spesso si commettono degli errori (due in particolare) che possono favorire la comparsa di quel fastidioso colore giallino sui denti.

Il colore naturale dei denti non è dovuto allo smalto come si tende a pensare, bensì dalla dentina, cioè lo strato più interno. Questo colore, a sua volta, traspare attraverso lo smalto dei denti, che risulta essere semilucido. Le sfumature possono essere varie, si passa dal bianco classico fino ad un colore tendente al giallino.

Il problema nasce quando i denti subiscono un cambiamenti di colore. In questo caso è evidente che ci siano degli errori che si commettono quando si lavano i denti. Ferakh Hamid, dentista, citato dal DailyMail, ha spiegato nel dettaglio quali sono gli errori più comuni che si commettono proprio mentre si usa spazzolino e dentifricio.

Il primo errore è non bagnare lo spazzolino prima di lavare i denti, in questo caso si andrebbe a fare una sorta di lavaggio a secco che renderebbe i denti gialli e opachi. Altro errore è quello di lavare i denti dopo aver mangiato cibi acidi perché potrebbe danneggiar il loro colore.