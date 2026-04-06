Fare sport non significa solo camminare o muoversi a lungo: l’intensità conta più della durata. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista European Heart Journal, anche pochi minuti di attività fisica intensa al giorno riducono drasticamente il rischio di ammalarsi di otto gravi patologie e possono allungare la vita.

“Sappiamo che l’attività fisica riduce il rischio di malattie croniche e morte prematura, e ci sono sempre più prove che l’attività intensa offra maggiori benefici al minuto, in termini di salute, rispetto all’attività moderata – osserva Minxue Shen della Xiangya School of Public Health, Central South University dello Hunan, Cina -. Tuttavia, rimangono interrogativi sull’importanza dell’attività intensa rispetto all’attività fisica totale. Se due persone svolgono la stessa quantità totale di movimento, chi si allena con maggiore intensità ottiene maggiori benefici?”

Lo studio ha analizzato i dati di 96.408 persone partecipanti allo studio UK Biobank, monitorando i loro movimenti tramite accelerometro per una settimana. I ricercatori hanno confrontato la quantità totale di attività fisica con la percentuale di attività intensa e il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, malattie infiammatorie, problemi epatici e respiratori, malattie renali croniche e demenza.

“I risultati suggeriscono che rendere parte della propria attività fisica più intensa può apportare notevoli benefici. Non è necessario andare in palestra – spiega Shen -. Brevi momenti ad alto ritmo, come salire le scale velocemente o camminare a passo svelto, possono fare davvero la differenza. Anche solo 15-20 minuti a settimana di questo tipo di sforzo sono stati associati a significativi benefici per la salute”.