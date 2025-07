In Italia sono circa 260.000 le persone affette da malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), ecco come riconoscerle.

L’attenzione verso una diagnosi tempestiva è cruciale per avviare rapidamente terapie efficaci che possano migliorare la qualità di vita dei pazienti, soprattutto considerando che l’esordio delle MICI si verifica prevalentemente tra i 15 e i 40 anni.

Lo ha sottolineato il professor Alessandro Armuzzi, responsabile dell’Unità Operativa Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e docente di Gastroenterologia all’Humanitas University, durante la presentazione della campagna di sensibilizzazione “Voci di pancia”, promossa da Lilly con il patrocinio di AMICI Italia, IG-IBD e IFCCA, tenutasi a Roma.

Diagnosi precoce e gestione multidisciplinare delle MICI

Le malattie infiammatorie croniche intestinali, comprendenti principalmente la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, rappresentano una sfida clinica crescente in Italia, con un’incidenza in aumento costante. La diagnosi precoce si rivela fondamentale perché consente di intervenire tempestivamente con trattamenti farmacologici che hanno fatto notevoli progressi negli ultimi anni, aprendo nuove possibilità terapeutiche mirate e personalizzate.

Il professor Armuzzi ha evidenziato che “non basta solo somministrare una terapia e raggiungere la remissione clinica del paziente, ma è altrettanto importante ascoltare le sue esigenze e bisogni in modo globale”. In questo senso, la gestione ottimale delle MICI richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga non solo il gastroenterologo ma anche figure professionali come infermieri e chirurghi, per affrontare tutte le sfaccettature della malattia.

Un aspetto centrale della campagna “Voci di pancia” è proprio quello di mettere in luce l’impatto delle MICI sugli aspetti più intimi e quotidiani della vita dei pazienti. Le tre aree maggiormente coinvolte sono: la nutrizione e la convivialità, la sessualità e la genitorialità, nonché il lavoro e lo studio.

Le MICI possono infatti compromettere significativamente la qualità di vita, influenzando la capacità di socializzare e di mantenere una vita sessuale e affettiva soddisfacente. “Genitorialità, gravidanza, post-partum e socialità sono fattori fondamentali che dobbiamo considerare per ottimizzare il benessere complessivo del paziente,” ha spiegato Armuzzi, che ha inoltre ricordato come il supporto psicologico e l’ascolto attivo siano elementi imprescindibili nella cura delle persone con queste patologie.

Il ruolo di Alessandro Armuzzi nella ricerca e nella formazione

Il professor Alessandro Armuzzi è una figura di riferimento nel panorama italiano ed europeo per lo studio e la gestione delle MICI. Laureato all’Università di Bologna e specializzato all’Università Cattolica di Roma, ha completato la sua formazione clinica e di ricerca presso il John Radcliffe Hospital e l’Università di Oxford. Nel corso della sua carriera, Armuzzi ha ricoperto ruoli di rilievo come segretario dell’Italian Group for the Study of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD) e dell’European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO). Inoltre, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali che contribuiscono a far progredire la conoscenza e il trattamento delle MICI.

L’Unità Operativa da lui diretta presso l’Istituto Clinico Humanitas rappresenta un centro di eccellenza per la diagnosi, la cura e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali, offrendo un modello di assistenza integrata e personalizzata.