Non farti ingannare, in questo modo riesci a risparmiare sulla spesa al supermercato. Questa confezione la paghi molto meno e hai lo steso prodotto.

Andare al supermercato è un’attività quotidiana per molti di noi, ma spesso ci troviamo a fronteggiare una serie di insidie che ci portano a spendere più del necessario. Siamo bombardati da offerte e promozioni, eppure, ciò che sembra un affare vantaggioso potrebbe rivelarsi un’illusione. Un recente studio ha rivelato che per lo stesso prodotto, a volte, si può pagare fino al 346% in più semplicemente scegliendo la confezione sbagliata. Ma come possiamo evitare di cadere in queste trappole?

Entrare in un supermercato è come entrare in un labirinto. Gli scaffali sono pieni di prodotti, ognuno con il proprio prezzo e la propria confezione. È facile lasciarsi distrarre da colori vivaci e pubblicità accattivanti. Le confezioni più grandi possono sembrare sempre più convenienti, ma non è sempre così. A volte, le confezioni più piccole possono costare meno per unità di misura, mentre altre volte, una confezione di forma strana può ingannare la nostra percezione di grandezza.

La chiave per risparmiare è quindi quella di prestare attenzione al prezzo per unità.

L’importanza del prezzo unitario

Il prezzo unitario è la cifra che ci dice quanto stiamo effettivamente pagando per una determinata quantità di prodotto, che sia per 100 grammi, 100 millilitri o per chilo. Questo dato, spesso piccolissimo e poco visibile, è cruciale per fare un acquisto consapevole. Purtroppo, molti consumatori ignorano questa informazione e si lasciano guidare solo dall’apparenza delle confezioni. Un semplice confronto tra i prezzi unitari può rivelarsi decisivo e farci risparmiare una somma considerevole nel lungo periodo.

Ecco alcuni suggerimenti per utilizzare il prezzo unitario a tuo favore:

Controlla sempre l’etichetta per il prezzo unitario. Confronta diversi formati e marche. Non farti ingannare dalle confezioni più grandi.

Ad esempio, pensiamo a due confezioni di pasta: una in un pacco grande e una in un formato più piccolo. Se non controlliamo il prezzo per unità, potremmo finire per scegliere la confezione più costosa, convinti di aver fatto una buona scelta.

Le confezioni dalla forma strana sono un altro fattore da considerare. Una scatola alta e stretta può sembrare più imponente di una scatola bassa e larga, ma l’altezza non sempre corrisponde a una maggiore quantità di prodotto. Alcuni produttori utilizzano queste tecniche per ingannare i consumatori, dando l’impressione di un maggior valore senza offrire realmente più contenuto. È fondamentale quindi non farsi ingannare dall’aspetto, ma verificare sempre il peso o il volume effettivo del prodotto.

La psicologia del marketing al supermercato

Non dimentichiamo che i supermercati investono molto nella psicologia del marketing per influenzare le nostre decisioni di acquisto. Le promozioni “3×2”, i prodotti posizionati a livello degli occhi e le luci brillanti sono tutti elementi studiati per attirare l’attenzione. È importante essere consapevoli di queste tecniche e capire che, a volte, ciò che sembra un affare può non esserlo affatto.

Un’altra strategia comune è quella di posizionare i prodotti più costosi all’altezza degli occhi, mentre quelli più convenienti possono trovarsi nei ripiani più bassi o più alti. Questo ci porta a scegliere inconsapevolmente i prodotti più costosi, pensando che siano quelli più popolari o di maggior qualità.

Per diventare un esperto nel risparmio al supermercato, è fondamentale allenarsi. Ecco alcuni passaggi da seguire: