Borracce riutilizzabili, la corretta igiene: lavarle ogni giorno protegge la salute. Ecco esattamente come si fa.

Le borracce riutilizzabili rappresentano oggi un accessorio imprescindibile per chi desidera ridurre l’uso di plastica monouso, portando sempre con sé acqua fresca o altre bevande durante la giornata. Realizzate in materiali come acciaio inossidabile, alluminio, plastica o vetro, queste borracce sono presenti in uffici, scuole e palestre, ma un aspetto spesso trascurato riguarda la loro corretta e frequente pulizia, essenziale per tutelare la salute.

La frequenza ideale per lavare la borraccia

La pulizia della borraccia riutilizzabile deve essere effettuata con regolarità per evitare la proliferazione di muffe e batteri, che trovano terreno fertile nell’ambiente umido creato all’interno del contenitore. L’ideale è lavare la borraccia dopo ogni utilizzo, soprattutto se si è riempita con bevande diverse dall’acqua, come tè, caffè, tisane o acque aromatizzate, o in presenza di condizioni di malattia come raffreddore o influenza, che potrebbero contaminare la borraccia.

Tuttavia, nella pratica quotidiana può non essere sempre possibile procedere a un lavaggio immediato, soprattutto per chi trascorre molte ore fuori casa e riempie la borraccia più volte durante la giornata, magari presso fontanelle pubbliche. In questi casi, il consiglio è di effettuare un lavaggio almeno una volta al giorno, preferibilmente la sera al rientro a casa, per rimuovere i batteri accumulatisi.

Il materiale con cui è realizzata la borraccia influisce significativamente sulla possibilità di sviluppo di colonie batteriche. Tra i più igienici si annoverano l’acciaio inossidabile e il vetro, che ostacolano la formazione di biofilm e la proliferazione microbica sulle superfici interne.

Al contrario, materiali come la plastica e in minor misura l’alluminio possono favorire la contaminazione. La plastica, in particolare, con l’uso prolungato tende a sviluppare piccole crepe invisibili a occhio nudo che rappresentano rifugi ideali per batteri e muffe, aumentando il rischio di infezioni anche se la borraccia viene riempita solo con acqua.È importante sottolineare che l’acciaio e la plastica non sono equivalenti in termini di igiene, e la scelta del materiale deve tenere conto anche delle modalità di pulizia e di utilizzo.

Come pulire correttamente la borraccia per evitare rischi

Per una corretta igienizzazione quotidiana della borraccia, indipendentemente dal materiale, è sufficiente utilizzare acqua calda e un sapone neutro per piatti. Ecco la procedura consigliata:

Smontare tutte le parti removibili, come guarnizioni e cannucce, per facilitare la pulizia e ridurre la possibilità di accumulo di residui.

Riempire la borraccia per metà con acqua calda e aggiungere alcune gocce di detersivo.

Chiudere bene la borraccia e agitarla energicamente per distribuire il sapone su tutte le superfici interne.

Per una pulizia più approfondita, utilizzare uno scovolino specifico per bottiglie, facendo attenzione a non graffiare l'interno della borraccia.

Sciacquare abbondantemente sotto acqua corrente per rimuovere ogni traccia di sapone.

Lasciare asciugare tutte le parti capovolte su un canovaccio pulito, evitando così la formazione di ristagni d'acqua che favoriscono la crescita batterica.

Non è consigliabile utilizzare la lavastoviglie, soprattutto con borracce in plastica, poiché l’elevata temperatura e i detergenti aggressivi possono danneggiare la superficie e favorire la formazione di crepe microscopiche.

L’igiene personale e la pulizia accurata della borraccia sono quindi misure indispensabili per prevenire il rischio di malattie batteriche, soprattutto in persone con un sistema immunitario indebolito o durante periodi di malattia. Seguire queste semplici ma fondamentali regole di igiene può garantire un uso sicuro e salutare della borraccia riutilizzabile, contribuendo al contempo alla riduzione dell’inquinamento da plastica monouso e alla sostenibilità ambientale.