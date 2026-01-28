Con il prodotto per capelli Lidl, puoi dimenticare gli appuntamenti dal parrucchiere e risparmiare davvero.

Concedersi una seduta dal parrucchiere significa non solo rilassarsi, ma rigenerarsi sia fisicamente che psicologicamente. Dedicare del tempo alla cura di se stessi è un toccasana per l’equilibrio mentale ma al giorno d’oggi, non tutti hanno la possibilità di sostenere cifre importanti per rifarsi il look.

Nel 2026, per un servizio completo composto da shampoo, colore, taglio e piega, si può spendere tra gli 80 e i 130 euro nei saloni di fascia media. I prezzi, naturalmente, si alzano quando si sceglie un salone di bellezza frequentato anche da donne del mondo dello spettacolo. Tuttavia, per avere capelli belli e in ordine non è necessario spendere sempre cifre considerevoli. Se per il taglio si ha la necessità di rivolgersi ad un professionista, per il colore si può optare per una tinta casalinga. In commercio, infatti, ci sono diversi prodotti tra i quali scegliere e tra quelli che assicurano una copertura perfetta e un prezzo super accessibile ci sono sicuramente quelli di Lidl.

Le tinte per capelli Lidl in super offerta

Ogni mese, Lidl propone una serie di prodotti in offerta con il prezzo ribassato per 30 giorni offrendo la possibilità di riempire il carrello della spesa con meno di 20 euro. A gennaio, il discount ha deciso di fare un grande regalo alle donne che sono solite fare la tinta ai capelli. Chi non ama il proprio colore naturale o ha semplicemente la necessità di coprire i capelli bianchi è solito fare la tinta una volta ogni 4-5 settimane. Recarsi ogni mese da un parrucchiere professionista comporta una spesa considerevole che può pesare sul bilancio familiare ma acquistando una delle tinte in offerta da Lidl si ha un risparmio importante.

Fino al 31 gennaio 2026, presso i vari punti vendita Lidl, potete acquistare una confezione di tinta per capelli a 3,19 euro scegliendo tra nero, castano scuro, castano medio, castano chiaro, biondo scuro e biondo medio. Le tinte in super offerta da Lidl appartengono alla linea Argan Silk che assicura una colorazione permanente dal risultato professionale.

Il punto di forza di queste tinte è la presenza di olio di argan che è fondamentale per nutrire il capello in profondità, contrastando la secchezza tipica delle tinte fai-da-te e la cheratina che contribuisce a contrastare l’effetto crespo donando ai capelli lucentezza e morbidezza.

Le tinte Argan Silk in offerta da Lidl assicurano una copertura totale, un colore vibrante e una protezione per i capelli. Utilizzando le tinte Lidl, infatti, il cuoio cappelluto risulta meno irritato rispetto alle tinte tradizionali più aggressive.