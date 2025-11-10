Il metodo giapponese Kiyomeru è perfetto non solo per la pulizia della casa, ma anche per ritrovare la serenità mentale.

Pulire casa può essere può trasformarsi davvero in un incubo soprattutto se durante la settimana non si ha tempo e si rimanda tutto al weekend. Quando arriva il momento di mettere in ordine e di pulire casa da cima a fondo si ha la sensazione di annegare nella pila di piatti sporchi, nei vestiti sparsi per tutta casa per non parlare della polvere che è sempre in agguato e che, puntualmente, torna appena ci si siede sul divano dopo ore intense di pulizia.

A tutto questo, però, oggi si può dire basta utilizzando il metodo giapponese che si chiama Kiyomeru e che serve a pulire non solo casa ma anche a migliore l’umore e a rafforzare la mente.

Kiyomeru: come funziona il metodo giapponese per pulire casa e rinforzare la mente

Se in Europa, le pulizie di casa sono considerate un dovere e spesso un peso, in Oriente vengono considerate come un atto d’amore verso se stessi e il posto in cui di vive. Secondo Azumi Uchitani, artista, scrittrice e co-fondatrice della Japanese Wisdom Academy, sostiene che con il termine Kiyomeru si indica una purificazione spirituale.

Con tale metodo, dunque, si tende ad armonizzare le energie della casa e a rinnovare se stessi. Pulire casa e gli oggetti che vengono utilizzati quotidianamente, dunque, è una forma di rispetto verso gli oggetti che vengono utilizzati di frequente. Il metodo giapponese Kiyomeru prevede, dunque, una serie di regole ma la prima è cambiare mentalità: “Il nostro ambiente è un’estensione di noi stessi. Come curiamo il corpo, dobbiamo prenderci cura anche di ciò che ci circonda”, sostiene Azumi Uchitani.

Il metodo Kiyomeru prevede la creazione di piccoli rituali quotidiani come aprire le finestre ogni mattina facendo entrare aria nuova. La sera, invece, prima di rilassarti sul divano, prova a mettere in ordine la casa. Non rimandare le pulizie al fine settimana ma fai ogni giorno qualcosa: come ci si lava i denti ogni giorno, anche i punti principali della casa devono essere puliti tutti i giorni. Comincia dall’ingresso per arrivare alla camera da letto e cerca di utilizzare prodotti naturali.

Vivere in un ambiente ordinato, pulito e fresco favorisce calma e concentrazione. Quando la casa è in ordine, si vive con meno ansia e stress. Inoltre, guardandosi intorno e vedendo un ambiente pulito migliora l’umore e stimola la chiarezza e la produttività mentale.