Se vuoi trasferirti all’estero e cambiare la tua vita, alcuni esperti ti dicono quali sono le mete più gettonate. I dati, raccolti da William Russell, si basano sull’incremento della popolazione di espatriati dal 1990. Di seguito la lista dei Paesi più gettonati in cui trasferirsi: la prima posizione ti sorprenderà.

I Paesi in cui trasferirsi, secondo i dati

Tra le mete più gettonate ci sono indubbiamente delle sorprese. Secondo i dati raccolti, la popolazione di espatriati in Corea del Sud è aumentata da 43mila nel 1990 a oltre 1,7 milioni nel 2020, con un incremento del 3.896%. La Colombia registra il secondo incremento più elevato, con il numero di espatriati che è aumentato da 104mila nel 1990 a 1,9 milioni di persone nel 2020, con un incremento del 1.727%.

Troviamo poi il Cile, che aveva solo 104mila residenti stranieri nel 1990 e 1,6 milioni nel 2020, con un aumento del 1.430%. In Europa, invece, il Paese più gettonato in questa particolare lista è la Bulgaria, con gli espatri che sono passati da 21mila nel 1990 a 184mila nel 2020. Anche la Spagna è in questa lista, registrando un aumento considerevole della popolazione di espatriati, con numeri aumentati da 821mila nel 1990 a 6,8 milioni nel 2020.

La lista completa

Di seguito trovi la lista delle dieci mete più gettonate in cui trasferirsi, secondo i dati raccolti da William Russell. Questa è una lista che tiene conto solo dei numeri sugli espatriati e non vuole essere, dunque, un elenco dei migliori Paesi in termini assoluti, non tenendo conto, per esempio, dei dati sulla qualità della vita.