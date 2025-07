Attenzione a tenere sempre gli occhi fissi sullo schermo: ecco cosa potrebbe acacdere, tutti i dettagli e le curiosità

L’uso sempre più diffuso degli schermi digitali tra i bambini solleva preoccupazioni crescenti. Secondo un recente studio pubblicato dall’American Psychological Association (APA), l’esposizione prolungata ai dispositivi elettronici può avere un impatto significativo sulla salute mentale e sullo sviluppo psichico dei più piccoli. Questo approfondimento scientifico mette in luce come il prezzo della tranquillità genitoriale, garantita dall’intrattenimento digitale, possa risultare eccessivamente alto.

La ricerca condotta dall’APA si basa su un’analisi dettagliata di numerosi studi precedenti riguardanti l’interazione tra bambini e tecnologia digitale. È emerso che l’uso intensivo di smartphone, tablet e televisori è associato a un aumento dei disturbi comportamentali e a una maggiore difficoltà nella regolazione emotiva. I bambini che trascorrono più di due ore al giorno davanti a uno schermo mostrano una maggiore incidenza di ansia, irritabilità e problemi di attenzione.

Inoltre, i ricercatori hanno evidenziato un legame tra l’eccessiva esposizione digitale e la riduzione del tempo dedicato al gioco all’aperto e alle attività sociali, fondamentali per lo sviluppo delle competenze cognitive e relazionali. La mancanza di stimoli naturali e interazioni dirette con coetanei può rallentare la maturazione di abilità essenziali come l’empatia e la gestione dello stress.

Genitori e tecnologia: un equilibrio delicato

L’indagine ha sottolineato come molti genitori affidino agli schermi la funzione di “calmante” nei momenti di difficoltà, utilizzandoli per ottenere una momentanea tranquillità. Tuttavia, questa strategia può trasformarsi in un’arma a doppio taglio: se da un lato gli schermi offrono un sollievo immediato, dall’altro contribuiscono a instaurare abitudini che possono risultare dannose nel lungo termine.

Gli esperti dell’APA raccomandano ai genitori di stabilire regole precise sull’uso dei dispositivi digitali, limitando il tempo di esposizione e promuovendo attività alternative che favoriscano il benessere psicofisico. È consigliabile, ad esempio, incoraggiare la lettura, il gioco creativo e l’interazione sociale diretta, elementi imprescindibili per un sano sviluppo.

Alla luce di questi risultati, l’American Psychological Association ha aggiornato le sue indicazioni, proponendo un approccio più rigoroso e consapevole all’uso delle tecnologie da parte dei bambini. Tra le principali raccomandazioni vi è quella di evitare gli schermi almeno un’ora prima della nanna, per prevenire disturbi del sonno, e di favorire momenti di pausa digitale durante la giornata.

Questa presa di posizione scientifica rappresenta un importante richiamo all’attenzione nei confronti di un fenomeno sempre più diffuso, che richiede un bilanciamento attento tra innovazione tecnologica e tutela della salute mentale delle nuove generazioni.