Orologi di lusso, Debenhams mette in sconto il Gevril Madison Open Heart: da oltre 3mila sterline a 280 euro

La catena Debenhams riduce del 93% il prezzo di un orologio di lusso, il Gevril Madison Open Heart. Si tratta di uno sconto incredibile, inatteso e allettante per tutti gli appassionati. L’orologio, infatti, passa da una cifra di oltre 3mila sterline a 234, circa 280 euro. Si tratta di un’offerta che ha un tempo limitato, un’edizione limitata che sta già andando a ruba.

Gevril Madison Open Heart, il lusso a un prezzo accessibile

Il mercato degli orologi di lusso, oggi più che mai, si è esteso e vanta affari da capogiro in tutto il mondo. Purtroppo, com’è logico che sia, il lusso si paga, e anche tanto. Non tutti, infatti, possono permettersi un orologio da migliaia di euro, che certifica in qualche modo, nell’immaginario collettivo, uno status ben specifico.

Con questa incredibile offerta, uno sconto impensabile e totalmente inatteso, la catena Debenhams propone l’orologio Gevril Madison Open Heart SS Silver Dial alla cifra contenuta di 234 sterline, circa 280 euro. L’orologio parte da un prezzo di oltre 3mila sterline. Il vantaggio è davvero considerevole, si parla infatti di uno sconto del 93%.

Un orologio di lusso, dunque, a un prezzo accessibile. Certo, non si parla di un Rolex o di un orologio da migliaia e migliaia di euro, ma con molto meno, grazie a questa offerta decisamente meno, vi portate a casa un prodotto con una propria identità, un piccolo pezzo di lusso.

Gevril Madison Open Heart, dove acquistarlo

Debenhams è una catena britannica, con negozi sparsi nel Regno Unito, in Irlanda e in Danimarca. In Italia, dunque, non c’è un punto vendita dedicato ma è possibile acquistare l’orologio online sul sito ufficiale di Debenhams. Che sia per voi, per arricchire una collezione o per un regalo, magari in vista del Natale, è un’occasione davvero troppo ghiotta, con un risparmio di oltre 3mila euro.