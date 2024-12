Oropouche, un nuovo allarme. Finora nel 2024 ci sono stati oltre 10.000 casi, principalmente in Sud America e nei Caraibi. La stragrande maggioranza si trova in Brasile. Al contrario, il conteggio totale di Oropouche in Brasile registrato tra il 2015 e il 2022 è stato di 261. Dei 21 casi registrati negli Stati Uniti, tutti hanno coinvolto un individuo che si era recato a Cuba e aveva contratto il virus lì.

Un lungo articolo di Maria Isabel Barros Guinle della Npr, la radio pubblica americana, cita un rapporto dei Centers for Disease Control and Prevention. Uno studio pubblicato sulla rivista del CDC, Emerging Infectious Disease, a ottobre riporta che il contatto sessuale potrebbe essere un modo per trasmettere il virus.

Oropuche si diffonde con una puntura d’insetto

Il virus è stato identificato per la prima volta nel 1955 e ha preso il nome dal villaggio di Trinidad in cui è stato trovato. La pronuncia: “o-ro-push”.

L’oropouche è ospitato in uccelli, scimmie, roditori e bradipi. È un arbovirus come la dengue, lo Zika e la Chikungunya, il termine si riferisce a qualsiasi malattia causata da punture di insetti. Se una zanzara o un moscerino, una piccola mosca, punge una creatura infetta e poi si nutre di sangue di un essere umano, il virus può attecchire.

Il fatto che siano i moscerini a diffonderlo è un problema serio. “I moscerini che pungono sono noti come ‘no-see-ums'”, afferma il dott. Chris Braden, vicedirettore del National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases del CDC. “Sono così piccoli che possono effettivamente volare attraverso le normali zanzariere”. Sono stati a lungo considerati un fastidio, lasciando pomfi pruriginosi o provocando reazioni allergiche con le loro punture. Ma questa consapevolezza che possono trasmettere un virus che danneggia gli esseri umani solleva i moscerini che pungono a un nuovo livello di preoccupazione. Sono un vettore di malattie emergenti che non è stato studiato a fondo.

Cosa succede se vieni punto e prendi il virus?

I sintomi dell’infezione da Oropouche sono tipici di molti virus e di solito durano una settimana: febbre, eruzione cutanea, dolori muscolari, mal di testa. Ma alcuni casi possono essere più gravi, causando encefalite e meningite, ovvero un’infiammazione del cervello e della membrana circostante che può causarne il rigonfiamento. E come nel caso di Zika, una madre può trasmettere il virus al feto durante la gravidanza, il che può portare a malformazioni congenite e persino alla morte del feto.

“Ci sono stati alcuni casi di trasmissione dalla madre al feto e sono stati descritti quattro casi di infezioni congenite da Oropouche, tutti i quali hanno portato a microcefalia, ovvero a una testa di piccole dimensioni”, ha affermato il dott. Davidson Hamer, medico specializzato in malattie infettive e professore di Salute globale e medicina presso la Boston University School of Public Health. “Ciò che è davvero spaventoso è che [c’è stato un] aborto spontaneo e, più di recente, un parto morto”, ha aggiunto.

Trasmissione sessuale

E ora ci sono nuove prove che suggeriscono che l’Oropouche potrebbe diffondersi in un altro modo: attraverso il sesso. Il 2 agosto 2024, un uomo che era stato a Cuba dal 19 al 29 luglio ha ricevuto la diagnosi di Oropouche in un ospedale in Italia. Aveva sviluppato la febbre il suo ultimo giorno a Cuba. Durante la sua convalescenza, i ricercatori hanno utilizzato i test PCR per cercare il virus nel suo sangue, nelle sue urine e nel suo sperma. Con loro sorpresa, non solo hanno trovato il virus nel suo sperma 16 giorni dopo l’inizio dei sintomi, e 6 giorni dopo la loro completa risoluzione, ma hanno anche scoperto che il virus era ancora in grado di replicarsi e diffondersi.

Lo studio è stato condotto presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Sacro Cuore Don Calabria Hospital di Verona, Italia. I risultati sono stati così preoccupanti che sono stati pubblicati come articolo di prima pubblicazione sulla rivista Emerging Infectious Diseases del Center for Disease Control and Prevention. Secondo il CDC, le pubblicazioni di prima pubblicazione sono riservate agli studi “con urgente importanza per la salute pubblica”.

Tuttavia, questo potenziale di trasmissione sessuale era abbastanza serio da spingere il CDC a pubblicare una guida provvisoria il 4 novembre, raccomandando ai viaggiatori maschi che sviluppano sintomi di Oropouche dopo aver visitato aree con avvisi di salute di viaggio di livello 1 o 2 per Oropouche di “considerare l’uso del preservativo o di non fare sesso per almeno 6 settimane” dall’inizio dei sintomi.

“Poiché sono stati segnalati nati morti, difetti alla nascita e gravi complicazioni e decessi negli adulti, il CDC sta fornendo raccomandazioni provvisorie sulla prevenzione della possibile trasmissione sessuale in base a ciò che sappiamo ora”, si legge nella dichiarazione sul sito Web del CDC.

“Il numero di casi è circa 60 volte superiore rispetto agli anni precedenti”, afferma.

Inizialmente il virus era confinato al bacino amazzonico. Anche nell’epicentro del Brasile, sono stati segnalati meno di 100 casi di Oropouche all’anno tra il 2015 e il 2022. Quindi, c’è stato un cambiamento, qualcosa è successo. Ciò può causare la diffusione del virus a più persone. E se qualcuno infetto viaggia in un altro paese, il virus può diffondersi anche lì.

La deforestazione non è l’unico fattore che aiuta l’Oropouche a prosperare. Ora abbiamo la prova che il virus stesso potrebbe essere cambiato attraverso un processo chiamato riassortimento virale.

Il riassortimento è uno dei modi in cui i virus segmentati, come l’Oropouche, creano nuovi ceppi. Come suggerisce il nome, i virus segmentati sono costituiti da più segmenti più piccoli, o unità. Puoi pensare a questi come a pezzi staccabili del virus. Se due virus segmentati infettano la stessa cellula, possono mescolare e abbinare i loro segmenti per creare una nuova versione ibrida. Questa versione ibrida è ciò che chiameresti un nuovo ceppo del virus.

Uno studio condotto da ricercatori brasiliani di malattie infettive pubblicato su The Lancet a ottobre ha scoperto che il virus dell’Oropouche è cambiato così tanto che le persone che in passato ne erano immuni non ce l’hanno più. “In pratica, suggeriva che il virus aveva subito un riassortimento ed è molto diverso da quello che circolava in precedenza”, spiega il dott. Hamer. “Le persone che avevano l’immunità da episodi passati, 5, 10 anni fa, potrebbero essere nuovamente infettate”.

E non solo questa versione del virus può infettare persone che erano state immuni in precedenza, ma potrebbe infettare le persone più velocemente che mai, il che spiega l’attuale diffusione senza precedenti. “Sembra che cresca molto più rapidamente, potrebbe essere un ceppo più virulento del virus”, afferma il dott. Hamer.