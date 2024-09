Osteopata scrocchia il collo del conduttore a Unomattina, Andrea Vianello: “Così mi causarono l’ictus”

Durante la puntata di Unomattina del 13 settembre 2024, un osteopata ha eseguito una manipolazione cervicale in diretta sul conduttore Massimiliano Ossini. Questo gesto ha suscitato preoccupazioni e polemiche, soprattutto dopo il commento del giornalista Andrea Vianello, che ha espresso su X la sua apprensione. Vianello ha ricordato che una simile manipolazione al collo nel 2019 potrebbe essere stata la causa del suo ictus e della conseguente dissecazione della carotide.

Il giornalista, colpito dall’ictus che lo costrinse a un intervento d’urgenza e a una lunga riabilitazione, ha raccontato più volte di come la manovra cervicale possa aver scatenato il suo problema di salute. Sebbene non esistano certezze scientifiche al riguardo, Vianello ha sottolineato l’esperienza dei neurologi che confermano la possibilità di tali complicazioni.

Manipolazioni cervicali e rischi di ictus: cosa dice la scienza?

La domanda su quanto possa essere pericolosa la manipolazione cervicale è tornata di attualità con il caso di Vianello. La scienza non ha ancora stabilito una correlazione definitiva tra manipolazioni al collo e ictus, ma secondo Giovanni Frisullo, neurologo dell’IRCCS Gemelli di Roma, alcuni pazienti con dissecazione della carotide o dell’arteria vertebrale erano stati sottoposti a manipolazioni nei giorni precedenti. La dissecazione è un fenomeno in cui la parete interna di un vaso sanguigno si “stacca”, riducendo il flusso sanguigno e, in alcuni casi, causando un’ischemia cerebrale.

Dissecazione vascolare: traumi e manipolazioni cervicali

La dissecazione dei vasi, che può portare a ictus ischemico, è spesso legata a traumi al collo, come quelli derivanti da incidenti stradali. Tuttavia, alcuni casi sono stati associati a manipolazioni cervicali eseguite da osteopati o chiropratici. Queste manovre, se eseguite su un collo non sano o da personale non qualificato, possono aggravare una dissecazione già in corso o provocarla. Nonostante non vi siano sufficienti evidenze scientifiche per supportare questa correlazione, la letteratura medica riporta numerosi casi in cui la manipolazione cervicale è stata associata temporalmente alla dissecazione.

Consigli e prevenzione per chi si sottopone a manipolazioni cervicali

Per ridurre i rischi legati alle manipolazioni del collo, è fondamentale affidarsi solo a personale qualificato. È importante verificare le credenziali degli operatori, assicurandosi che siano iscritti al Registro degli osteopati. Inoltre, chi soffre di patologie vascolari, ha familiarità per dissecazione o ha subito traumi recenti al collo, dovrebbe evitare tali manipolazioni e consultare un medico o un neurologo.