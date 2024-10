Pamela Harriman è un nome che in Italia dice poco ma forse se lo si associa a quello di Gianni Agnelli, l’avvocato, qualche curiosità la suscita.

L’interesse su Pamela Harriman, dí nobile famiglia inglese, nuora di Winston Churchill, grande passione di Agnelli, fund raiser del Pd americano, grande elettrice di Bill Clinton e ambasciatrice americana a Parigi è stato risvegliato di recente da un nuovo libro di Sonia Purnell, Kingmaker (creatrice di re), definito dall’Economist “allettante”.

In 528 pagine ricostruisce vita e amori di questo personaggio che ha dominato la scena mondiale fra il 1940 e il duemila.

Così ha inizio la recensione dell’Economist. Forse erano i capelli rossi, la pelle color alabastro e l’alta moda attillata, o il suo modo di accarezzare l’avambraccio dell’interlocutore, proprio così, mentre parlava. O forse era il suo nome. Come nuora del primo ministro, Pamela Churchill, figlia dell’inglese barone Digny, godeva del fascino che deriva dall’essere vicina al potere. Lusingati dalla sua attenzione, gli uomini potenti diventavano malleabili.

Al servizio della patria britannica

Ciò si rivelò un’arma utile durante la seconda guerra mondiale. Churchill si mise al lavoro nel 1941, all’età di 20 anni. Il suo primo compito fu convincere Harry Hopkins, un inviato scontroso e isolazionista, che valeva la pena combattere per la Gran Bretagna. I suoi scrupoli non erano all’altezza delle astuzie di Churchill: Hopkins convinse presto Franklin Roosevelt ad aiutarla.

Poi corteggiò Averell Harriman, l’uomo incaricato di supervisionare il programma di aiuti militari Lend-Lease, che distribuiva 42 miliardi di dollari di cibo e rifornimenti per l’esercito (circa 900 miliardi di dollari oggi). I suoi amici erano perplessi dalla sua svolta “indebitamente filo-britannica”.

Poi corteggiò Ed Murrow, un giornalista i cui dispacci serali sulla “minaccia nazista” venivano ascoltati da milioni di americani. Pamela sviluppò una sorprendente collezione di compagni di letto”, scrive la Purnell, e “ognuno di loro era un uomo con influenza nello sforzo bellico”. Affrontava le sue relazioni sessuali come una negoziazione diplomatica.

Purnell suggerisce ammiccando che l’idea della “relazione speciale” tra America e Gran Bretagna è iniziata “tra le lenzuola del Dorchester Hotel”. Dopo aver letto questo libro, pochi saranno in disaccordo con la sua valutazione secondo cui Pamela dovrebbe essere considerato “la cortigiana più potente della storia”.

Queste avventure sessuali, che si svolgono mentre le bombe piovevano su Londra, sono una vera e propria scorribanda da leggere.

La relazione con Gianni Agnelli

Tra i successivi amanti ci furono Gianni Agnelli, Élie de Rothschild , Stavros Niarchos e, si sottintende, John F. Kennedy.

Dopo essersi riunita e sposata con Harriman nel 1971, ha puntato gli occhi su Washington. Ha ospitato donatori e stelle nascenti del Partito Democratico per sontuosi eventi a casa a Georgetown e ha raccolto in media sei cifre ogni sera.

Tra i suoi preferiti c’erano Joe Biden, Al Gore e John Kerry. Forse il più grande beneficiario della sua benevolenza fu Bill Clinton, che aveva perso il suo posto di governatore dell’Arkansas nel 1980. Attribuì la sua capacità di vincere la presidenza poco più di un decennio dopo “in misura non indifferente” al suo sostegno. La ripagò nominandola ambasciatrice in Francia.

Al lettore italiano però interessa maggiormente il capitolo sui rapporti con Agnelli. La relazione durò dal 1948 al 1952, fra i loro 27 e i 31 anni.

Per lei Agnelli comprò la maestosa villa La Leopolda, a Villefranche sur mer, in Costa Azzurra. La villa si chiama così perché fu fatta costruire dal re Leopoldo del Belgio per la sua favorita. Agnelli poi la vendette al banchiere Edmond Safra, che poi morì chiuso in bagno in un incendio nel suo attico a Montecarlo.

Safra aveva l’abitudine di lasciare una banconota da 100 dollari come mancia al ristorante, l’ho visto con i miei occhi. GAlla vedova lasciò 800 milioni e la villa che poi lei non era riuscita a vendere a un oligarca russo per 390 milioni di dollari anche se ne intasco 39 della caparra devoluti in beneficenza.

Ma Agnelli non poteva essere un amante fedele e la relazione si ruppe la notte in cui, tornando non annunciata alla Leopolda, Pamela si imbatte in una coppia avvinghiata su uno dei suoi enormi divani bianchi. Erano Gianni e Anne-Marie, la figlia ventunenne del loro amico il conte d’Estainville. “Pam era molto turbata, naturalmente, e si è scagliata contro la ragazza”, ha detto Eddie Digby, raccontando l’insolita perdita di compostezza della sorella. “Gianni ha cercato di impedirglielo e si è preso uno schiaffo in faccia. Ci fu una lite tremenda”.

La notte del grave incidente per Agnelli

Gianni si offrì di riportare Anne-Marie dai suoi genitori mentre Pamela guardava le bottiglie di champagne vuote.

Dopo che se ne furono andati, Pamela prese un sonnifero per cancellare tutto. Erano le 3 del mattino quando il telefono squillò vicino al suo letto e fu informata che Gianni si era schiantato ad alta velocità contro un camioncino di una macelleria sulla Corniche, vicino al tunnel di Cap Roux.

Anne-Marie aveva riportato solo dei graffi ed era stata raccolta dagli amici di Gianni, che le avevano lavato i tagli con il gin e l’avevano portata a casa. Era stato Gianni a sopportare il peso dell’impatto e non era chiaro se sarebbe sopravvissuto.

Pamela si precipitò all’ospedale di Nizza dove Gianni era stato portato dopo essere stato tagliato fuori dalle macerie. Era privo di sensi, i dottori la informarono che amputare la sua gamba destra schiacciata poteva essere l’unico modo per salvarlo e quindi era già in preparazione per la sala operatoria.

Sapendo che Gianni non l’avrebbe mai perdonata per aver permesso loro di procedere, sbottò che aveva preso della cocaina (aveva visto le prove sul suo comodino), quindi il chirurgo fu costretto ad abbandonare tutti gli interventi tranne quelli minori in anestesia locale.

La gamba ferita aveva già subito una menomazione durante la guerra per un altro incidente d’auto.

Il nonno, Giovanni Agnelli fondatore della Fiat, aveva manovrato per tenere il nipote ventenne fuori dal servizio militare ma il futuro Avvocato, con i buoni uffici di Edda Mussolini, era riuscito ad arruolarsi.

Il matrimonio con una italiana

Alla fine, Gianni fu dimesso a Villa Agnelli vicino a Lucca, dove le sue tre sorelle insistettero per prenderne il controllo. Ferree individualmente, formidabili collettivamente, si misero a usare la convalescenza del fratello per riprenderselo da Pamela, che ritenevano una cacciatrice di dote e “troppo autoritaria”.

Temendo che la devozione di Pamela avrebbe portato a una proposta di matrimonio formale, sostennero che l’incidente non sarebbe mai avvenuto senza la sua scena indegna. L’incidente e le sue conseguenze costrinsero anche Pamela a riconoscere che Gianni non sarebbe mai cambiato e a considerare quanto desiderasse un futuro in cui “le starlette sarebbero spuntate da ogni guardaroba”

Nel frattempo le sorelle Agnelli avevano messo gli occhi su un’eccellente giovane aristocratica con un collo da cigno che si diceva fosse il più lungo d’Europa, che proveniva dalla stirpe italiana ideale per produrre il prossimo erede Fiat. Sette anni più giovane di Pamela, la principessa Marella Caracciolo di Castagneto era innamorata di Gianni da anni e apparentemente non era il tipo da scatenarsi in preda alla gelosia.

Conosco una versione un po’ diversa, da buone fonti. Agnelli conobbe Marella, che abitava con i genitori in una piazza di Trastevere a Roma, mentre andava a trovare la madre che abitava in una palazzina nella stessa piazza. Fu, vien da dire, un rimorchio di quartiere.

E le sorelle, come in una qualunque famiglia borghese o proletaria, erano contrarie.

Comunque sia, Pamela fece le valigie. Nell’ottobre del 1953 Gianni andò a trovare Pamela nell’appartamento di Parigi, che aveva trasferito a suo nome, con un’aria profondamente turbata. Non era la prima volta che chiedeva il suo consiglio su questioni politiche negli ultimi mesi. Questa volta era per una questione personale. Marella era incinta e non avrebbe, come diceva lui, “fatto nulla al riguardo”. Sposala! Pamela glielo disse.

Un mese dopo, Marella e Gianni diventarono marito e moglie al castello di Osthoffen vicino a Strasburgo. E tuttavia, sostiene Purnell, Ghislaine Graziani, vedova del grande amico di Gianni Benno, racconta di come la relazione di Gianni con Pamela fosse duratura e “mai solo una tresca”. Gianni aveva già preso l’abitudine di telefonarle alle sette ogni mattina, come fece per il resto della sua vita. “Jonny e io”, osservò la stessa Pamela, “non ci siamo mai lasciati, ma ci siamo lasciati”.