Pantone ha decretato il colore del 2024: è il Peach Fuzz, identificato come Pantone 13-1023. Questa tonalità delicata, un incrocio tra i colori aranciati della pesca e i toni più morbidi del rosa, è stata scelta per il suo significato profondo e il suo impatto emotivo.

Peach Fuzz, un invito all’empatia

Pantone, che celebra il 25° anniversario del programma Pantone Color of The Year, descrive il Peach Fuzz come “un colore compassionevole e nutriente, che trasmette una sincera gentilezza”. Posizionato tra il rosa e l’arancione, questo colore vuole trasmettere un senso di appartenenza, promuovendo un riequilibrio necessario e nutrendo mente, corpo e anima. E’ un invito a riscoprire il significato profondo dell’empatia. La scelta di questa tonalità riflette il desiderio innato di comunità e intimità, specialmente in tempi così incerti.

Il contesto del 2024

In un mondo in tumulto, la necessità di nutrimento, empatia e compassione diventa sempre più evidente. Pantone sottolinea che il Peach Fuzz cattura il desiderio di nutrire se stessi e gli altri, rappresentando un abbraccio tattile e unisce senza sforzo il giovane con l’eterno.

La palette del Peach Fuzz

Il Peach Fuzz è una vera e propria coccola visiva, un momento di benessere personale in un mondo caratterizzato da complessità e incertezza. Pantone suggerisce palette di colori tonali che vanno dal rosa all’azzurro, offrendo combinazioni armoniose di varianti rosa, arancione, blu, verde.

In sostanza, il Peach Fuzz del 2024 non è solo un colore; è un invito a essere vicini a coloro che amiamo e a trovare gioia nei momenti di tranquillità. In un mondo orientato alla produttività, questo colore caldo e accogliente trasmette un messaggio di compassione ed empatia. Gentile e arioso, il Peach Fuzz è la scelta perfetta per rappresentare l’importanza della bellezza, della leggerezza e del rispetto reciproco nei nostri tempi.

Fonte: Pantone, Ansa.