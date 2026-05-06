L’abuso di paracetamolo può comportare conseguenze anche molto serie, soprattutto tra i più giovani. A lanciare l’allarme è Agenzia Italiana del Farmaco, che richiama l’attenzione sull’importanza di un utilizzo corretto e consapevole di questo farmaco, comunemente impiegato per trattare dolore e febbre.

Secondo l’Agenzia, “l’assunzione di quantità superiori a quelle indicate può infatti determinare effetti indesiderati anche gravi, in particolare a livello epatico”. Per questo motivo viene sottolineata la necessità di mantenere alta la vigilanza, soprattutto nei confronti di una fascia di popolazione considerata più vulnerabile come quella degli adolescenti.

I casi di sovradosaggio tra gli adolescenti

Il richiamo si basa sull’analisi dei dati raccolti a livello nazionale, in particolare attraverso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza e il Centro Antiveleni di Pavia. Le informazioni disponibili “indicano un numero significativo di casi di sovradosaggio intenzionale di paracetamolo in questa fascia di età”.

Sebbene non si registri un aumento nel tempo e non vi siano “evidenze riconducibili a comportamenti imitativi o a presunte “sfide social””, il fenomeno resta comunque preoccupante. Secondo l’Aifa, infatti, “il fenomeno rappresenta un rischio clinico rilevante, soprattutto considerando la vulnerabilità degli adolescenti”.

Le cause: percezione errata e gesti impulsivi

Alla base di questi episodi ci sarebbero spesso comportamenti impulsivi o dimostrativi, accompagnati da una percezione distorta della sicurezza del farmaco. L’Aifa evidenzia infatti che il sovradosaggio intenzionale “può essere legato a gesti impulsivi o dimostrativi e a una errata percezione che il paracetamolo sia un medicinale privo di rischi”.

Per questo motivo diventa fondamentale il ruolo degli adulti, chiamati a informare e sensibilizzare i più giovani sui possibili pericoli legati all’uso improprio dei medicinali. Una corretta educazione sanitaria può contribuire a prevenire situazioni potenzialmente molto pericolose.

Le raccomandazioni per un uso sicuro

Il paracetamolo resta un farmaco sicuro ed efficace se utilizzato nel modo corretto, ma può diventare pericoloso in caso di abuso. L’Aifa invita quindi “famiglie, pazienti, caregiver e operatori sanitari a osservare alcune semplici ma fondamentali precauzioni”.

Tra queste: rispettare scrupolosamente le dosi indicate, evitare l’assunzione contemporanea di più farmaci contenenti paracetamolo o sostanze potenzialmente dannose per il fegato e mantenere intervalli adeguati tra le somministrazioni. In caso di sospetto sovradosaggio, anche senza sintomi evidenti, è fondamentale rivolgersi immediatamente ai servizi di emergenza o a un centro antiveleni.

Infine, l’Agenzia sottolinea l’importanza di segnalare eventuali reazioni avverse, così da garantire un monitoraggio continuo della sicurezza dei farmaci e una maggiore tutela della salute pubblica.