La vicenda che ha rapidamente fatto il giro dei media americani ha qualcosa di incredibilmente quotidiano e, allo stesso tempo, surreale. Papa Leone XIV, al secolo Robert Prevost, si sarebbe trovato a vivere un’esperienza comune a milioni di persone: una telefonata al servizio clienti di una banca. L’obiettivo era semplice, quasi banale per chiunque nel mondo digitale contemporaneo: aggiornare il proprio numero di telefono e l’indirizzo associato al conto. Nulla di straordinario, se non fosse per l’identità del cliente in questione.

Secondo il racconto riportato dal New York Times e rilanciato da padre Tom McCarthy, il pontefice avrebbe seguito tutte le procedure previste, rispondendo correttamente alle domande di sicurezza. Tuttavia, il sistema non ha fatto eccezioni. La risposta dell’operatrice è stata netta: senza una presenza fisica in filiale, la modifica non poteva essere effettuata.

“Sono il Papa” non basta

Di fronte all’impasse burocratico, Leone XIV avrebbe tentato una strada tanto estrema quanto umana: far valere la propria identità. “Cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono Papa Leone?”, avrebbe chiesto durante la chiamata. La risposta, però, non è stata quella che ci si potrebbe aspettare in una narrazione quasi cinematografica. La conversazione si è interrotta bruscamente, lasciando il pontefice senza soluzione immediata.

Il dettaglio ha alimentato la viralità della storia negli Stati Uniti, dove molti hanno sottolineato l’assurdità di un sistema che non contempla eccezioni, nemmeno per il capo della Chiesa cattolica. Un algoritmo non riconosce autorità spirituali, né titoli millenari. Riconosce solo procedure.

Tra umanità e burocrazia digitale

La situazione si sarebbe poi risolta grazie all’intervento di un sacerdote con contatti ai vertici dell’istituto bancario. Tuttavia, ciò che resta della vicenda è soprattutto il suo valore simbolico. Leone XIV, primo Papa nordamericano ed ex cardinale di Chicago, si è trovato intrappolato nella stessa rete burocratica di qualsiasi cittadino.

L’episodio richiama altri momenti di “normalità” papale, come quando Papa Francesco, nel 2013, volle pagare personalmente il conto dell’albergo romano prima del conclave.