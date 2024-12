Parte il sottocosto, è questo il momento di fare la spesa per Natale: così spendi due spicci

Natale è alle porte e sale l’ansia per la spesa? Non temere, con questo trucchetto risparmi un botto e porti in tavola piatti deliziosi.

Natale è la ricorrenza più amata da grandi e piccini. Chi ha una famiglia sa bene quanto sia gratificante trascorrere del tempo in compagnia dei propri cari, le festività natalizie sono infatti l’espediente perfetto per rivedere magari parenti che vivono lontano o che semplicemente non si frequentano assiduamente a causa degli impegni lavorativi.

Ecco perchè il Natale oltre da essere una sacra celebrazione religiosa, è il momento per riunire la famiglia e condividere piatti prelibati della tradizione che mettono d’accordo grandi e piccoli. Se gli ospiti sono tanti, per molti diventa però difficile soddisfare le esigenze di tutti.

Parte il sottocosto: così spendi due spicci e porti in tavola cibi gustosi

Ciascuno ha i propri gusti e, se si cercasse di soddisfarli in toto si rischierebbe di spendere un capitale. Cosa fare dunque per accontentare tutti senza finire letteralmente sul lastrico? La soluzione è semplice ed è una strategia che nel corso degli anni hanno utilizzato le nostre nonne. Consiste nell’approfittare del sottocosto, come quello lanciato dalla Coop su tanti prodotti.

Qualche settimana prima del Natale, infatti, alcuni supermercati lanciano delle super offerte. Questo è il momento proficuo per fare la spesa perchè spenderai pochissimo e potrai acquistare dunque più prodotti.

La prima cosa da fare è una pianificazione attenta e puntuale. Fai una lista di ciò che ti occorre per preparare i tuoi piatti e attieniti ad essa. Non cedere alla tentazione di fare acquisti impulsivi che si riveleranno poi superflui. Recati al tuo supermercato di fiducia e controlla attentamente le offerte, per farlo puoi munirti dei volantini dei supermercati o controllando le promozioni online.

Sono tanti negozi che offrono sconti e promozioni speciali durante le festività natalizie. Cerca i prodotti in sottocosto. I supermercati in genere applicano degli sconti sugli articoli di stagione che potrebbero rivelarsi salvifici nelle festività. Controlla le date di scadenza e poi parte all’attacco: riempi il carrello e risparmia.

Approfitta anche dei coupon e delle promozioni presenti sulle app dei supermercati, scarica quelle che ti interessano e gioca ad anticipo sulle offerte. Utilizza i siti per comparare i prezzi più vantaggiosi e per risparmiare sugli alimenti.

Come avrei potuto constatare, dunque, occorre soltanto un po’ di buona volontà e determinazione per avere il massimo dei risultati con un piccolo sforzo. Impegnati e potrai accontentare tutti i tuoi ospiti portando in tavola piatti gustosi senza spendere una fortuna.