Il Beatle Paul McCartney ha deliziato i suoi fan londinesi cantando in coppia con Ringo Starr due classici del quartetto di Liverpool. Ha anche annunciato di avere cambiato opinione sulla intelligenza artificiale, dopo averla ampiamente usata per riportare in vita la voce di John Lennon. Ora dice che va bloccata o spazzerà via l’industria della musica.

Nonostante in un recente passato abbia utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per aiutare a resuscitare la vecchia voce di John Lennon, il collega dei Beatles Paul McCartney ora canta una canzone diversa sulla tecnologia, scrive Noor Al-Sibai su Futurism.com.

Come riporta Harriet Sherwood sul Guardian, il Beatle insignito del titolo di sir ha rilasciato una dichiarazione prima del dibattito del parlamento del Regno Unito sulla modifica del suo disegno di legge sui dati per consentire agli artisti di escludere il loro lavoro dai dati di formazione dell’IA. In essa, McCartney ha avvertito che l’IA potrebbe prendere il sopravvento sull’industria se nessuno prende posizione.

Paul McCartney mette in guardia

“Dobbiamo stare attenti”, ha detto il Beatle, “perché potrebbe semplicemente prendere il sopravvento e non vogliamo che ciò accada, in particolare per i giovani compositori e scrittori [per] i quali, potrebbe essere l’unico modo in cui [saranno] in grado di fare carriera”.

“Se l’IA cancellasse tutto questo”, ha continuato, “sarebbe davvero una cosa molto triste”. La nuova posizione di McCartney sull’intelligenza artificiale arriva poco più di un mese dopo che i Grammy Awards hanno annunciato che l’ultima canzone dei Beatles, “Now and Then”, era stata nominata per due premi, rendendola la prima traccia assistita dall’intelligenza artificiale a ricevere il cenno della Recording Academy.

Sebbene la traccia sia stata realizzata utilizzando l’intelligenza artificiale, non era il tipo generativo che ha suscitato un enorme clamore ultimamente. Più o meno quando la canzone è stata pubblicata, McCartney ha rivelato che gli ingegneri avevano utilizzato la tecnologia dell’intelligenza artificiale nota come “separazione degli steli” per sollevare la voce del Beatle assassinato da una vecchia demo.

La voce di John Lennon

“Eccola lì, la voce di John, cristallina”, ha detto il cantante dei Wings in un comunicato stampa sulla canzone e sull’album titolare l’anno scorso. “È piuttosto emozionante. E ci suoniamo tutti sopra, è una vera registrazione dei Beatles”.

L’ex batterista dei Beatles Ringo Starr ha aggiunto in quella dichiarazione che la tecnologia dell’intelligenza artificiale che ha aiutato a riportare in vita la voce di Lennon era “straordinaria”. “È stata la volta in cui siamo stati più vicini a riaverlo nella stanza”, ha spiegato Starr, “quindi è stato molto emozionante per tutti noi!

Ringo Starr e Paul McCartney si sono riuniti sul palco per suonare i classici dei Beatles quando sono tornati a esibirsi insieme, dal vivo sul palco di Londra, riporta Lianne Kolirin della CNN.

Quella di Starr è stata un’apparizione a sorpresa all’O2 Arena l’ultima sera del tour “Got Back” di McCartney.

Annunciando il suo ospite speciale, McCartney disse: “L’unico e solo signor Ringo Starr!”

Salendo sul palco tra gli applausi scroscianti, Starr ha abbracciato il suo ex compagno di band dei Beatles prima di dire: “Voglio dirti che stasera ho passato una serata fantastica”.

Poi McCartney, 82 anni, si è girato verso il suo amico 84enne e gli ha chiesto: “Vogliamo suonare?”

Con grande gioia del pubblico, la coppia ha eseguito due dei loro brani più famosi: “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band,” seguito da “Helter Skelter.”

“Helter Skelter”, va ricordato, fu la canzone che ispirò Charles Manson la notte della strage in cui morì Sharon Tare, la moglie incinta di Roman Polanski, nel 1969 in California.

Starr ha ripreso il microfono dopo la fine della seconda canzone, dicendo: “Ho trascorso una serata fantastica e vi amo tutti. Grazie a quest’uomo”.

Un’altra sorpresa, scrive ancora Lianne Kolirin, è stata riservata alle migliaia di fan accorsi per assistere al concerto di McCartney l’ultima sera del tour che lo ha portato in giro per l’Europa e l’America Latina.

Ronnie Wood , membro della band rivale degli anni ’60, i Rolling Stones , si unì a McCartney per suonare “Get Back”.

I due si sono abbracciati prima che Wood lasciasse il palco, con McCartney che ha detto: “Grazie, Ronald!”