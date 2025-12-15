Se il tuo pc è lento puoi velocizzarlo gratuitamente grazie a questo efficace trucco che usano molti esperti. Di cosa si tratta

Il computer, così come accade per il telefono cellulare, è entrato a far parte della nostra vita, e sono in tanti a usarlo ogni giorno per svago, studio oppure lavoro. Si tratta di uno strumento che, con l’avvento di Internet, è diventato un portale di accesso a tutta una serie di importanti informazioni che possono rivelarsi utili per lo svolgimento di svariate attività.

Usiamo il computer così tanto che quando c’è un problema e non funziona come dovrebbe, non sappiamo come comportarci. Può accadere, ad esempio, che all’improvviso vada via la luce proprio mentre stiamo scrivendo qualcosa di importante o stiamo acquistando qualcosa che desideravamo con fervore. O ancora, può succedere di non riuscire a portare a termine una call di lavoro e molto altro.

Il computer è un valore aggiunto da custodire con cura, soprattutto per chi lo usa per svolgere mansioni e ne ha fatto una fonte di reddito. Ma cosa accade nel momento in cui il computer è particolarmente lento e impieghiamo tempo nello svolgere i vari compiti? Sicuramente è un bel problema da non sottovalutare, perché ci rallenta.

Mai più computer lento con questo metodo geniale da applicare subito: i passi da seguire

Di computer oggigiorno ce ne sono a bizzeffe e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Basta recarsi in un negozio che vende questi strumenti, per rendersi conto di quanto l’offerta sia variegata.

Col tempo, può succedere che il proprio pc tenda a rallentare, per via di hardware o software. Il sistema può essere sovraccaricato oppure si tende a far restare aperti, in contemporanea, più programmi. Può accadere anche che vi siano virus, malware, oppure disco rigido lento, spazio su disco insufficiente e altre casistiche.

Ad ogni modo, se il vostro pc tende a rallentare e non vi sono chissà quali problemi seri, c’è un trucco per velocizzarlo in pochi secondi. Se si ha un sistema Windows, è possibile usare questo metodo. Tutto ciò che dovrai fare è premere i tasti Windows + R e scrivere %tmp%. A questo punto, compariranno una serie di file temporanei che si sono accumulati durante il suo uso nel tempo.

Bisognerà provvedere a selezionarli e poi rimuovere facendo clic sul tasto Elimina. Un’operazione davvero molto semplice che permetterà di velocizzare l’andamento del computer.