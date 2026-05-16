Avrebbe maltrattato e aggredito fisicamente la moglie per diverso tempo, fino a quando è stato arrestato dalla Polizia dopo la denuncia della donna, esausta delle continue vessazioni. È accaduto nel Crotonese. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La donna si è presentata alla Polizia raccontando di essere stata vittima, nel corso tempo, di reiterati comportamenti vessatori, minacciosi e violenti da parte del coniuge. L’uomo, secondo la ricostruzione, avrebbe avuto continui atteggiamenti di sopraffazione, controllo e dominio, compiendo quotidianamente atti di violenza verbale, economica e fisica.

Le indagini, condotte dagli agenti della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra mobile, nell’ambito delle procedure previste dal “Codice Rosso”, avrebbero consentito di delineare un quadro delle gravi condotte intimidatorie e aggressive. Gli elementi raccolti dagli investigatori, oltre alle dichiarazioni rese dalla donna, hanno portato la Procura di Crotone, guidata da Domenico Guarascio, a chiedere una misura cautelare emessa dal Gip che ha disposto la custodia in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra mobile, che ha rintracciato l’uomo e lo ha condotto nella Casa circondariale.