Perché i calzini scompaiono dentro la lavatrice?

Volete sapere perché i calzini scompaiono dentro il cestello della lavatrice? Capita più spesso di quanto si possa pensare e c’è sempre un motivo.

Chi fa il bucato teme sempre che, dopo il ciclo di lavaggio in lavatrice, possa trovare dei calzini spaiati. Dove vanno a finire e perché succede? Prima di tutto è doveroso fare una premessa, cioè spesso si dà per scontato di aver introdotto la coppia di calzini e invece uno è rimasto sul fondo del cesto della biancheria sporca. Ma tolto questo accadimento il quesito resta, dove finiscono i calzini che mancano all’appello?

Allora di seguito andiamo a vedere insieme quali sono le cause che fanno scomparire i calzini nel cestello della lavatrice.

Perché i calzini scompaiono nella lavatrice dopo il lavaggio

Succede molto spesso di non trovare più i calzini dopo aver ritirato il bucato appena lavato dalla lavatrice. Sembra uno di quei misteri inspiegabili e invece il motivo è abbastanza banale.

In effetti può capitare con tutti quegli indumenti molto piccoli o anche con fazzoletti e tovaglioli. Se il calzino manca la spiegazione è scientifica e non ha niente di misterioso.

Infatti i calzini o gli indumenti di piccole dimensioni possono finire risucchiati nello spazio tra il cestello e l’oblò della lavatrice durante la fase di centrifuga, o anche mentre i panni si stanno lavando e risciacquando, a causa del movimento rotatorio del cestello.

Ecco svelato il mistero dei calzini spaiati! Per recuperarli potete smontare il filtro. Prima di farlo però controllate all’interno degli altri capi di abbigliamento, è possibile che siano andati a finire nella manica di una felpa o nella gamba di un pantalone.

Il problema però potrebbe ripresentarsi tutte le volte che si effettua un lavaggio. Allora dovete sapere che ci sono diversi modi per evitare di vedersi risucchiare dalla lavatrice i piccoli indumenti.

Potete usare prima di tutto dei sacchetti di rete creati appositamente per lavare gli indumenti delicati o piccoli come i calzini. In questo modo sarete sicuri di ritrovarli al loro posto. Se non avete intenzione di spendere soldi per comprare un sacchetto potete usare la federa di un cuscino oppure mettere in atto alcuni trucchetti.

Uno consiste nel legare i calzini tra di loro con un piccolo nodo o con un nastro di stoffa. In questo modo, restando attaccati, sarà più difficile per loro andare a finire nella fessura tra la guarnizione in gomma e il cestello. Un altro trucco è usare delle mollette, il principio è sempre quello, i calzini staranno uniti e non andranno a sballottolare nella lavatrice. In realtà potete usare anche una molletta per ogni calzino per assicurare la giusta protezione.