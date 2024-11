Perché i panni sul termosifone puzzano: ecco come evitare cattivi odori

Avete notato che i panni sul termosifone puzzano e volete sapere il perché ma soprattutto capire cosa fare per evitare i cattivi odori? Ecco i dettagli a cui fare attenzione.

Può capitare nel periodo autunnale e invernale di non poter stendere i panni all’esterno di casa perché le temperature sono troppo basse o c’è una forte umidità o perché piove e quindi ci si deve arrangiare con altre soluzioni. Se non si ha a propria disposizione un’asciugatrice viene automatico pensare di stendere il bucato in casa.

In genere si sistemano i capi su uno stendino, ma se sono pochi è molto comune metterli direttamente sui termosifoni. In tal modo l’aria calda permette di asciugarli anche in casa. Ma cosa fare se poi i panni sul termosifone puzzano e non è piacevole indossarli?

Come evitare la puzza sui panni stesi sul termosifone

I panni appena puliti che puzzano sono davvero fastidiosi perché non solo si è speso tempo e denaro per lavarli, ma sono praticamente non indossabili e quindi necessitano di un nuovo ciclo di lavaggio. Per evitare che i panni si impregnino di cattivo odore quando li ponete sul termosifone ad asciugare dovete fare attenzione ai dettagli che vi indichiamo di seguito.

Se notate i vostri panni che puzzano dopo averli messi ad asciugare sul termosifone le cause possono essere principalmente tre. La prima è che avete posto sugli elementi del riscaldamento un bucato troppo bagnato che quindi fa fatica ad asciugarsi in un tempo breve. Infatti più tempo l’umidità resta nei tessuti e più è facile che si sviluppino cattivi odori.

Altra causa è che i vestiti sono ammassati gli uni sugli altri e quindi l’evaporazione dell’acqua è resa molto più difficile. La terza causa è che il tasso di umidità nell’aria è altissimo e non c’è modo di asciugare in fretta il bucato. Per risolvere questi problemi potete seguire i seguenti trucchi.

Prima di tutto scegliete la giusta temperatura per lavare panni molto sporchi (anche di sudore) in modo che tutti i batteri siano spazzati via e non ci sia rischio che restino sui tessuti, che poi puzzeranno nonostante siano stati lavati. Anche la dose di detersivo è importante, leggete le istruzioni del produttore per usare la quantità adeguata

Cercate di ottenere un bucato molto ben strizzato in modo tale da essere solo minimamente umido. Così faciliterete il processo di asciugatura. Per ottenere un bucato strizzato a dovere aumentate i giri della centrifuga, se possibile. Non lasciate mai il bucato umido nel cestello, prelevatelo subito e stendetelo senza perdere tempo.

Infine disponete il bucato sui termosifoni ben distanziato senza accumularlo. E deumidificate l’aria con le tabs di sali assorbiumidità o con un deumidificatore elettrico.