È notizia di oggi la morte di Eleonora Giorgi, stroncata a 71 anni da un tumore al pancreas contro cui l’attrice stava lottando da diverso tempo. Questo tipo di cancro è considerato il “big killer” dell’oncologia a causa delle scarse possibilità di cura. Vediamo nello specifico perché.

Si tratta di un tumore che ha ucciso diverse personalità note: Anna Magnani, Gianluca Vialli, Luciano Pavarotti, David Bowie, Mariangela Melato, Steve Jobs, e sportivi come Sven Goran Eriksson, Giacinto Facchetti, Giuseppe Meazza e Omar Sivori.

In Italia colpisce circa 14mila persone l’anno, mentre nel mondo i casi sono circa 500mila. Il tipo più comune di questo tumore è l’adenocarcinoma duttale del pancreas (PDAC), che presenta opzioni terapeutiche limitate. Generalmente, i linfociti T difendono l’organismo distruggendo agenti patogeni e cellule mutate, come quelle tumorali che espongono neoantigeni, ovvero nuove proteine assenti nelle cellule normali. Questi neoantigeni allertano le cellule T sulla presenza del tumore. Tuttavia, il PDAC produce pochi neoantigeni, rendendo difficile per le cellule T distinguere i tumori dalle cellule sane. Questo complica la cura e aumenta il rischio di recidive.

Il tumore del pancreas, fra l’altro, insorge inizialmente con sintomi subdoli e non specifici, come perdita di appetito, calo di peso e dolore nella parte alta dell’addome. La malattia viene quindi scoperta tardivamente, quando è già avanzata e difficile da trattare, rendendola una delle neoplasie più complesse.

Solo circa il 20 per cento dei casi viene identificato quando il tumore è ancora localizzato. In questi casi si procede con l’asportazione chirurgica completa, affiancata da chemioterapia e radioterapia.

Farmaci in via di sperimentazione

Per alcuni sottotipi di cancro pancreatico sono stati sviluppati farmaci a bersaglio molecolare. Inoltre, si sta lavorando a un vaccino a Rna per prevenire le recidive. Sono in corso anche sperimentazioni con farmaci immunoterapici per potenziare l’azione del sistema immunitario contro il tumore.