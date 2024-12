La Bibbia, nella versione cristiana, è il libro più venduto in America e forse nel mondo: nei primi 10 mesi del 2024 ne sono stati comprati 13,7 milioni di copie, dopo i 14.2 millioni del 2023 a confronto con i 9.7 milioni del 2019, e hanno raggiunto quota 13,7 milioni nei primi 10 mesi di quest’anno.

Gli editori attribuiscono l’aumento del 22% nelle vendite della Bibbia di quest’anno all’aumento dell’ansia, alla ricerca di speranza o a marketing e design altamente mirati

La Bibbia e l’odio razziale

Il fatto può sorprendere chi ha un minimo di conoscenza del libro sacro, che per una parte essenziale è un documento di odio razziale giustificato dal volere divino. Sono pagine tremende, di sterminio e deportazione dei vecchi abitanti della Palestina. Gli ebrei in origine non esistevano, si sono formati nei discendenti di Abramo schiavi in Egitto. Dio li liberò, imponendo loro la sua unica devozione, e li condusse nella terra promessa che però era già occupata.

Nella storia e nelle motivazioni di quell’insediamento si può leggere l’origine delle stragi e della pulizia etnica di oggi.

Nella Bibbia cristiana si possono individuare cinque componenti. La parte più antica risale ai tempi di Salomone, poi soprascritta e rimaneggiata nei secoli. È la storia dell’origine del mondo e dell’umanità, da Adamo ad Abramo. Poi ci sono le vicende del popolo eletto fino alla deportazione della sua classe dirigente a Babilonia, dove la versione attuale si può dire sia stata concepita e messa a punto. Un testo da bandire e comunque da proibire ai minorenni e ai deboli di mente. in mezzo ci sono storie edificanti, quelli sulle grandi donne, Rut, Rahab, Debora, Giuditta, Ester, Abigail e i libri dei profeti, divertenti, intriganti, dí difficile lettura e zeppi di fandonie. E il Cantico dei cantici attribuito a Salomone, un capolavoro di erotismo.



I Vangeli e le lettere di Paolo

Poi viene la parte cristiana, costituita dai quattro Vangeli canonici, dagli atti degli Apostoli e dalle lettere di Paolo e degli altri padri, cui si dorrebbero aggiungere i Vangeli apocrifi e la Didache, raccolta paleocristiana del verbo di Gesu. In queste pagine possiamo trovare un messaggio di bontà e di speranza. In un certo senso stupisce che le Chiese cristiane, gelose della unicità innovativa di Gesu, insistano nel proporre ai fedeli testi incomprensibili o di odio.

Gli editori attribuiscono l'aumento del 22% nelle vendite della Bibbia di quest'anno all'aumento dell'ansia, alla ricerca di speranza o a marketing e design altamente mirati

Le vendite di Bibbie sono in forte espansione, annuncia il Wall Street Journal. L'impennata delle vendite è alimentata dai nuovi acquirenti e dalle nuove versioni. Le vendite di Bibbie sono aumentate del 22% negli Stati Uniti fino alla fine di ottobre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo il book tracker Circana BookScan. Al contrario, le vendite totali di libri stampati negli Stati Uniti sono aumentate di meno dell'1% in quel periodo, scrive Jeffrey A. Trachtenberg.

Cita Bethany Martin, responsabile della libreria Faith & Life Bookstore di Newton, Kansas, che ha affermato di vendere a molti acquirenti di Bibbie per la prima volta. “Cercano speranza nel mondo così com’è, e la Bibbia è ciò a cui stanno puntando”, ha detto.

Il sito web di Faith & Life offre più di 270 Bibbie, tra cui un’opzione in formato gigante rilegata in pelle da $ 95 e un Nuovo Testamento tascabile da $ 7,99. A marzo, aggiunge Trachtenberg, il presidente eletto Donald Trump ha approvato la “God Bless the USA Bible”, che viene venduta online a $ 59,99 e non è inclusa nelle cifre di Circana BookScan. La domanda di Bibbie è in aumento nonostante le prove che gli Stati Uniti stiano diventando sempre più secolarizzati.

Il Pew Research Center ha scoperto che circa il 28% degli adulti negli Stati Uniti ora si considera non affiliato a nessuna religione. Tuttavia, le vendite di Bibbie sono aumentate a 14,2 milioni nel 2023 da 9,7 milioni nel 2019 e hanno raggiunto i 13,7 milioni nei primi 10 mesi di quest'anno. I lettori stanno anche facendo scorta di titoli correlati che forniscono indicazioni, spunti e contesto, e persino set di adesivi per segnalare passaggi particolarmente significativi.

Le vendite di altri libri sacri come la Bibbia ebraica, il Corano e la Bhagavad Gita sono incluse in categorie più ampie e non sono suddivise separatamente da Circana BookScan. Gli editori affermano che i libri stanno vendendo bene nelle librerie religiose, ma anche su Amazon.com e presso rivenditori più tradizionali. Le persone acquistano copie stampate per prendere appunti ed evidenziare, ma spesso le integrano anche con audiolibri.

HarperCollins Publishers ha citato le Bibbie tra una manciata di venditori particolarmente forti nel suo ultimo rapporto sugli utili. HarperCollins Christian Publishing, che si descrive come il più grande editore commerciale di Bibbie e libri cristiani del paese, attribuisce la domanda a due gruppi distinti: i curiosi spirituali, che forse stanno prendendo in mano la loro prima Bibbia, e coloro che cercano un senso più profondo di spiritualità e ampliano le collezioni di Bibbie esistenti.

Il reverendo Blaine Crawford, pastore della chiesa presbiteriana di Irvington nella periferia di Westchester, New York, ha affermato di vedere un rinnovato interesse nei gruppi di studio. La Bibbia è una “grande storia epica delle grandi domande della vita. Cosa facciamo con il dolore o la rabbia, per cosa siamo qui, dove sta andando il mondo? La Bibbia fornisce una controparte in una conversazione su cosa stiamo facendo in questo momento”.

Le persone stesse stanno vivendo ansia, o sono preoccupate per i loro figli e nipoti”, ha affermato Jeff Crosby, presidente dell’Evangelical Christian Publishers Association. “È correlato all’intelligenza artificiale, ai cicli elettorali… e tutto ciò alimenta il desiderio di rassicurazione che andrà tutto bene”.