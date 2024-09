Perché le hostess salutano i passeggeri: cosa c’è dietro (non è solo educazione)

Vi siete mai chiesti perché le hostess salutano i passeggeri uno per uno? C’è un motivo ben preciso dietro a questa consuetudine e non ha a che fare con la buona educazione.

Se avete preso un volo nella vostra vita per raggiungere un posto lontano o vicino che sia, per lavoro o per puro svago avrete certamente notato che le hostess o gli steward, insomma gli assistenti di volo, salutano i passeggeri non appena si affacciano sulle scale per entrare in cabina. Sapete perché lo fanno?

In realtà ciò avviene per diverse ragioni, una delle quali è ovviamente essere cortesi con i passeggeri e accoglierli nel migliore dei modi. È un gesto di cortesia che contribuisce a rendere l’esperienza di volo più piacevole. Ma secondo le rivelazioni di una hostess lo fanno anche per un altro motivo.

Il motivo nascosto, ecco perché le hostess salutano i passeggeri

Salutare i passeggeri all’entrata e all’uscita dall’aereo è dimostrazione di professionalità, le hostess con un sorriso creano un’atmosfera accogliente e amichevole e fanno intuire che sono a disposizione per assistere i viaggiatori per ogni necessità. Ma il personale di bordo lo fa anche per un altro motivo.

Abbiamo già visto il consiglio di una hostess di non sedersi lato finestrino ma qui si parla di altro. La spiegazione di questo motivo nascosto è diventata virale dopo che una assistente di volo di nome Rania ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok. Il suo account è pieno di filmati di lei al lavoro e tra tutti uno in particolare ha colpito i suoi followers che sono cresciuti oltre i 500mila.

Quindi il dettaglio del saluto che le hostess e gli steward riservano ai passeggeri, uno per uno, che in alcuni casi si accompagna anche al controllo del biglietto e dalla successiva indicazione del posto da occupare, ha un obiettivo ben preciso.

Infatti Rania spiega: “Lo sapevate che gli assistenti di volo vi salutano non solo per educazione, ma anche… per controllare se siete troppo ubriachi o state troppo male per poter volare?“. Sulla clip poi aggiunge una didascalia in cui chiosa che è una pratica utile se c’è qualcuno che “possa aiutare in caso di emergenza“. Il riferimento è all’ABP che sta per able-bodied person.

Nei commenti alcuni follower hanno confermato questa prassi, un utente TikToc in particolare ha raccontato che una volta gli hanno fatto fare il test etilico perché ha detto buonanotte a un’assistente di volo molto bella che lo aveva salutato con un “buongiorno”, a scanso di equivoci ha tenuto a precisare che era sobrio.