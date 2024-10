Perché non dovresti mangiare il gelato spesso: lo studio che ti farà preoccupare

Non bisognerebbe mangiare il gelato troppo spesso perché attenta alla salute, ecco cosa dice uno studio recente che farà preoccupare gli amanti di questo alimento.

Il gelato è uno dei cibi più golosi di tutti e in estate spesso si fanno delle grandi scorpacciate ma anche durante il resto dell’anno c’è chi non resiste al dessert e degusta volentieri un cono o una coppetta. Qualche anno fa, però, gli studiosi hanno pubblicato uno studio allarmante facendo intendere che il gelato può essere molto pericoloso per la salute.

Scopriamo i dettagli di questa ricerca.

Perché mangiare spesso il gelato può nuocere alla salute

Mangiare gelato con una certa frequenza fa male perché, essendo un prodotto ricco di zuccheri e grassi va a influire in modo negativo sulla salute cardiovascolare.

Lo studio scientifico pubblicato sul British Medical Journal da studiosi francesi e spagnoli prende in esame i gelati industriali che sono assimilati ai cibi ultra-processati, che sono di scarsa qualità e soprattutto pieni di zuccheri semplici e grassi saturi.

Un eccesso di zuccheri associato a una scarsa attività fisica può provocare non solo aumento di peso corporeo ma è associato a un maggiore rischio di sviluppare diabete di tipo 2. Inoltre si favorisce il rischio di carie dentale in quanto alimentano i batteri nella bocca.

Inoltre il gelato industriale, come ad esempio il gelato biscotto, ha un alto contenuto di grassi saturi che possono aumentare il colesterolo LDL, quello cattivo, nel sangue favorendo un maggiore rischio di malattie cardiache e ictus.

Gli esperti che hanno redatto lo studio di French NutriSanté dicono anche che un consumo di cibi ultraprocessati provoca anche una maggiore incidenza di cancro, obesità e ipertensione. Quando la percentuale di cibi lavorati nella dieta supera di 10 punti percentuale la quota regolarmente assunta il rischio sale del 12%.

E chi mangia troppo gelato può più facilmente mangiare meno frutta, verdura e altri alimenti ricchi di nutrienti essenziali che invece sono alla base della dieta della longevità.

Quale gelato scegliere

Insomma bisogna eliminare i gelati dalla propria alimentazione? Non necessariamente, per fortuna, basta scegliere quelli giusti, come ad esempio quelli a base di frutta e yogurt o i sorbetti, che sono di sicuro alternative più sane e naturali rispetto ai gelati industriali che sono dei veri e propri junk food. Ogni tanto, quindi, se volete gustare un buon gelato sceglietelo almeno di manifattura artigianale. Ancora meglio se ve lo fate voi stessi, così da poterlo preparare con ingredienti più salutari, riducendo gli zuccheri e preferendo grassi nutrizionalmente più pregiati.