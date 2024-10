Perché su alcuni asciugami ci sono delle strisce: il motivo importantissimo

Vi siete mai chiesti perché ci sono delle strisce su alcuni asciugamani di spugna o di altro materiale? Scopriamone il motivo, vi sorprenderà.

Di solito chi si trova davanti alla necessità di arredare un bagno per renderlo funzionale e comodo ha modo di inserire il suo set di asciugamani preferito semplicemente appoggiandolo sulle barre fissate al muro, sui ganci adesivi oppure su appositi portasalviette che possono essere di metallo, di legno o di plastica.

Spesso questa biancheria per la casa è coordinata con lavette, asciugamani e teli doccia e aiuta a decorare l’ambiente, specialmente se si scelgono tessuti stampati i con colori moda di tendenza.

Quello che però avrete notato guardando da vicino i vostri asciugamani è che ce ne sono alcuni che hanno delle strisce di tessuto. Perché sono lì? Che tipo di scopo hanno? Vediamolo.

A cosa servono le strisce di tessuto che sono presenti negli asciugamani

Chissà quante volte avete maneggiato i vostri asciugamani realizzati con la spugna di cotone chiedendovi a cosa servisse quella striscia di tessuto posta sulla parte più vicina al bordo inferiore di entrambi i lati corti. Ebbene, c’è un motivo per cui essa è presente, un perché a cui, con tutta probabilità, non avete mai pensato.

Si tratta di una curiosità che non vi risolve di certo i problemi quotidiani della vita, ma forse la troverete interessante. Come avrete avuto modo di notare di sicuro maneggiando dei prodotti di ottima fattura e qualità, questi pezzi di tessuto si trovano su diverse tipologie di asciugamani, sia di piccole dimensioni che più grandi, e a un primo sguardo possono sembrare delle semplici decorazioni.

In effetti la biancheria così prodotta appare esteticamente più interessante e inserirla in bagno vuol dire arredarlo e decorarlo senza fare alcuno sforzo e soprattutto senza spendere ulteriori euro per acquistare degli oggetti specifici per abbellire l’ambiente.

Tuttavia il motivo della presenza di tali di tessuto sulla parte finale delle spugne asciugamani non è solo ed esclusivamente estetico. Infatti la lavorazione del tessuto realizzato in questo modo permette di rendere più resistente la trama. Questo tipo di finitura, dunque, rinforza il tessuto permettendogli di durare a lungo. Ma non è finita qui.

Infatti queste strisce vi consentono di prendere le estremità degli asciugamani e ripiegarli con facilità in maniera perfetta con un solo gesto. Basta infatti accoppiare i bordi della striscia facendoli combaciare da un lato e dall’altro per piegare in un attimo i teli e riporli in modo ordinato nell’armadio.