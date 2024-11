Perdere peso… con la pasta! La dieta e il menù

Se volete perdere peso con la pasta basta seguire la dieta adatta e preparare un menu adeguato per non rinunciare ai piaceri della tavola.

Non è necessario eliminare la pasta dalla propria alimentazione giornaliera se si ha l’obiettivo di perdere peso, infatti più che togliere questo ingrediente è necessario rivedere il modo in cui si condisce, andando a ridurre al massimo i grassi.

In una dieta bilanciata non bisogna eliminare i macronutrienti e i carboidrati sono essenziali per una corretta alimentazione, come seguire la dieta della pasta in modo equilibrato? Vediamo i consigli dei nutrizionisti.

Come seguire la dieta della pasta e il menu da preferire

Chi ha in mente di dimagrire e di seguire finalmente una dieta deve farsi seguire da un esperto in materia, che sia un nutrizionista, un dietista o un medico. Scegliere una dieta trovata su internet non è mai la scelta giusta perché per ottenere risultati bisogna partire dai dettagli, cioè dalla propria situazione di base. Per fare un percorso serio che possa dare qualche opportunità di centrare l’obiettivo è dunque cosa buona e giusta farsi aiutare da esperti che lo siano davvero.

Detto questo, possiamo dire che la pasta nella dieta è fondamentale per dare al corpo il giusto apporto di carboidrati complessi. Questi danno al corpo l’energia giusta per poter affrontare la vita di tutti i giorni. Gli esperti raccomandano di scegliere in particolare un tipo di pasta, che è nutrizionalmente più valida rispetto ad altre.

Stiamo parlando della pasta integrale, che apporta tanti benefici essendo ricca di fibre, proteine e sali minerali utili all’organismo. Inoltre la pasta integrale ha un indice glicemico inferiore rispetto ad altre tipologie preparate con la farina raffinata. Quindi se scegliete di seguire una dieta della pasta sappiate che dovrete mangiare quella integrale. Così potrete ottenere risultati concreti e visibili in termini di perdita di peso.

Imparate a pesare la quantità di pasta da consumare ogni giorni. I classici 80 grammi a persona sono sufficienti per un adulto. Condite la pasta con sughi semplici senza soffriggere le verdure e usando poco olio extra vergine di oliva, meglio se a crudo. Non usate condimenti troppo grassi come la panna o il burro. Dimagrire mangiando pasta è possibile, fatevi seguire da un dietista che potrà suggerirvi un menu completo che integri la pasta con tipi di carne magra come petto di pollo o di tacchino, pesce azzurro, legumi di tutti i tipi che forniscono anche le proteine vegetali e ortaggi di stagione.