Lidl sorprende ancora, arriva la nuova ghiotta promozione per la casa e spicca la maxi offerta per un oggetto utilissimo.

Se c’è un tratto che contraddistingue Lidl rispetto agli altri supermercati è la capacità di unire qualità e convenienza in modo sorprendente. Chi frequenta abitualmente i suoi punti vendita lo sa bene: tra gli scaffali è facile imbattersi in articoli che pur mantenendo un prezzo accessibile offrono caratteristiche degne di brand ben più blasonati.

E anche stavolta Lidl non delude. Negli ultimi giorni è infatti stata lanciata una nuova promozione per tutti coloro che desiderano rendere la propria casa, in particolare la cucina, ancor più funzionale senza spendere cifre esorbitanti.

La nuova (utilissima) offerta Lidl

Tra le proposte più interessanti del momento spicca la macchina per sottovuoto sigillasacchetti, un accessorio sempre più apprezzato da cui vuole conservare gli alimenti in modo efficace e prolungarne la freschezza, oppure sperimentare tecniche di cotura alternative come il sottovuoto a bassa temperatura.

La macchina proposta da Lidl è pensata per un uso domestico semplice ma completo. Permette infatti di mettere sottovuoto e sigillare le buste alimentari, sia per la conservazione in frigo e freezer sia per la cottura sous-vide. Tra le sue cararatteristiche più apprezzate c’è la vaschetta raccogligocce removibile, utilissima per trattenere eventuali liquidi durante il processo di aspirazione dell’aria.

Perché conservare sottovuoto e come farlo bene

Conservare gli alimenti sottovuoto non è solo un vezzo da chef stellati, ma una pratica che andrebbe valutata quotidianamente. Aiuta infatti a ridurre gli sprechi di cibo, rallentando il processo di ossidazione e lo sviluppo di muffa e batteri. Le buste sigillate, inoltre, evitano contaminazioni con altri alimenti, garantendo una maggiore igiene.

Oltre a questo, è una pratica che permette di avere più spazio a disposizione in frigo o in freezer, dat che gli alimenti conservati in questo modo perdono molto del loro volume. Si tratta anche di un metodo perfetto per la cottura sous-vide, ovvero la cottura a bassa temperatura di carne, pesce o verdure.

Usare la macchina sottovuoto è semplice, ma occorre farlo con attenzione. In primo luogo è sempre meglio utilizzare buste compatibili (preferibilmente quelle con i bordi goffrati). Evita inoltre di inserire nelle buste cibi troppo umidi, meglio congelarli leggermente prima o utilizzare la funzione raccogligocce.

Dividi il cibo in più sacchetti, in modo da scongelare ogni volta solo la porzione che vuoi consumare; etichetta bene ogni sacchetto e pulisci regolarmente la macchina per evitare la proliferazione dei batteri.