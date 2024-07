Piedi stanchi dopo ore di cammino? Fai questo prima di andare a dormire e ti sembrerà di volare

Ritrovarsi a fine giornata con i piedi stanchi non è mai piacevole, grazie a questo rimedio problema risolto: una liberazione.

Dopo una lunga giornata passata in piedi o dopo ore ed ore di camminata a visitare la propria città preferita, ritrovarsi a fine giornata con i piedi gonfi, stanchi e doloranti non è di certo una rarità. E se poi ci aggiungiamo il caldo, che di certo non aiuta, ecco che la situazione peggiora drasticamente.

Un primo passo per cercare di sradicare questo problema è sicuramente quello di usare scarpe comode e confortevoli, studiate per sorreggere il peso del corpo e sopportare le lunghe ore di cammino. Sicuramente sandali, ciabatte e scarpe troppo basse sono da abolire, così come scarpe con il tacco o scarpe troppo strette, che non fanno altro che accentuare il problema. Ma se questo non dovesse bastare, c’è sicuramente un rimedio da provare subito.

Basta piedi stanchi e doloranti dopo una giornata di cammino: è questo il rimedio da provare subito

Capita davvero molto di frequente, di ritrovarsi a fine giornata con i piedi stanchi, gonfi e doloranti. I motivi ovviamente possono essere molteplici. A partire dal caldo, particolarmente intenso in questo periodo, fino ad un problema di circolazione o anche a delle calzature non proprio congeniali.

Ovviamente, la soluzione migliore sarebbe quella di stare al riposo, di indossare scarpe comode e di tenere le gambe sollevate, ma se questo non fosse possibile, allora c’è un piccolo rimedio da provare a fine giornata. Basteranno pochissimi minuti, per iniziare a provare una piacevole sensazione di freschezza e leggerezza.

Tutto quello che si dovrà fare poco prima di andare a letto, è preparare un pediluvio rilassante con acqua tiepida, sale grosso e olio essenziale a propria scelta. Prendere quindi una bacinella, riempirla con acqua e sciogliere al suo interno mezza tazza di sale grosso, aggiungere 15 gocce di olio essenziale e immergere i piedi.

Lasciarli in ammollo per circa 10-15 minuti, magari nel frattempo si può sorseggiare una tazza di tisana rilassante. Passato il tempo necessario, non resta che asciugare delicatamente i piedi e andare subito a letto. Il cambiamento sarà immediato e i piedi appariranno subito meno gonfi e più leggeri. Per ottenere maggiori risultati, è meglio optare per delle gocce di lavanda, che avranno un effetto rilassante su tutto il corpo. Mentre olio di eucalipto o di menta, faranno sentire i piedi più freschi.