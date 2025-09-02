In molti iniziano la giornata con cibi ricchi di zuccheri raffinati — una brioche, cereali zuccherati o succhi poco naturali. Questo provoca un picco glicemico repentino, seguito da un altrettanto rapido calo: il risultato è sonnolenza, difficoltà di concentrazione e voglia di mangiare di nuovo dopo poco tempo. Un evidente paradosso per chi crede che “dolce” significhi energia.

La chiave per una mattina energica? Proteine e fibre al posto dello zucchero

Diversi studi confermano che preferire colazioni equilibrate, ricche di proteine e fibre, aiuta a stabilizzare il glucosio nel sangue e a mantenere costanti i livelli di energia. Ad esempio, Sarah Berry, nutrizionista e ricercatrice, ha mostrato come un pasto mattutino ad alto contenuto proteico (come yogurt greco con noci e semi) eviti cali glicemici euforia post-picco che avverte abitualmente nel pomeriggio.

Inoltre, la scienza clinica supporta questa indicazione: un pasto mattutino ricco di proteine e grassi nei diabetici di tipo 2 ha migliorato significativamente il controllo della glicemia (riduzione di HbA1c e pressione arteriosa), rispetto a una colazione prevalentemente a base di carboidrati.

Consigli pratici per una colazione energizzante

Sostituire brioche e succhi con combinazioni semplici che includano proteine e fibre è la svolta. Alcuni esempi accessibili:

• Yogurt greco con frutta fresca e avena integrale

• Pane integrale con ricotta e un filo di miele

• Uova strapazzate con verdure e avocado

Oltra a fornire energia costante, questo tipo di colazione aiuta anche a gestire la fame e a evitare spuntini impulsivi prima di pranzo. Inoltre, secondo gli esperti di Time, una colazione bilanciata favorisce la concentrazione e mantiene la glicemia sotto controllo per tutta la giornata.