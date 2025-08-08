Sì, stare seduti troppo a lungo è dannoso anche se fai sport, ed è un rischio sottovalutato. Anche chi fa attività fisica regolarmente può subire gli effetti negativi di uno stile di vita troppo sedentario. Stare seduti per molte ore – alla scrivania, in auto, sul divano – può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e mortalità prematura, indipendentemente dal tempo dedicato all’esercizio.

Uno studio pubblicato su Annals of Internal Medicine ha analizzato i dati di oltre un milione di persone, evidenziando che più di 8 ore al giorno seduti sono associate a un rischio più alto di morte, anche tra chi pratica sport.

Un’altra ricerca del 2020, apparsa su JAMA Network Open, ha confermato che lunghi periodi in posizione seduta sono legati a una maggiore incidenza di malattie cardiovascolari, indipendentemente dai livelli di attività fisica.

Il consiglio del giorno:

Alzati ogni ora. Bastano 2-3 minuti di camminata o semplici movimenti per riattivare la circolazione e ridurre l’impatto negativo della sedentarietà. Il corpo non è fatto per stare fermo troppo a lungo, nemmeno se vai in palestra ogni giorno.