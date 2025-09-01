Per anni le uova sono finite sotto processo: troppo colesterolo, troppi rischi per cuore e arterie. Le linee guida consigliavano di non superare 2-4 uova a settimana. Ma la scienza non si è fermata, e oggi arriva una notizia inaspettata: le uova non solo non fanno male, ma consumarne ogni giorno potrebbe addirittura fare bene.

Lo studio

Un team dell’University of South Australia, in una ricerca pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition, ha dimostrato che mangiare due uova al giorno può ridurre i livelli di colesterolo LDL, il cosiddetto “cattivo”.

Lo studio ha coinvolto persone con valori di colesterolo normali, divise in tre gruppi con diete diverse. Solo chi consumava quotidianamente due uova ha visto calare l’LDL, mentre negli altri è aumentato.

«Non sono le uova il problema, ma i grassi saturi» – ricorda Jonathan D. Buckley, autore principale dello studio.

I benefici delle uova

Le uova, oltre a non alzare il colesterolo LDL, offrono diversi vantaggi:

Cuore : contribuiscono a mantenere un buon profilo lipidico.

Cervello : ricche di colina, essenziale per memoria e funzioni cognitive.

Occhi : luteina e zeaxantina proteggono dalla degenerazione maculare.

Muscoli : 6 g di proteine ad alto valore biologico per uovo.

Nutrienti: vitamina B12, vitamina D, selenio.

E tutto questo in sole 70 calorie.

Quante mangiarne davvero?

Negli Stati Uniti l’American Heart Association resta prudente e suggerisce un uovo al giorno. Ma gli studi più recenti, compreso questo australiano, ridimensionano i timori sul colesterolo alimentare. Il dibattito è ancora aperto, soprattutto per possibili associazioni con alcuni tumori, ma la tendenza scientifica va in una direzione chiara: le uova non sono un nemico del cuore.

In sintesi

Due uova al giorno potrebbero non solo essere sicure, ma persino salutari. Una buona notizia per chi ama iniziare la giornata con una colazione a base di uova.

Consiglio del giorno

Se ami le uova, varia il modo in cui le cucini: in camicia o sode sono più leggere, mentre fritte o strapazzate con molto olio o burro rischiano di vanificare i benefici.