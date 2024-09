Piove sul centro dell’Europa e è bene stare accorti anche in Italia perché il maltempo tende a scendere a sud. Praga ha alzato barriere anti-inondazione per proteggere il centro storico della città dopo che i meteorologi cechi hanno esteso l’allerta per piogge estreme ad aree del paese, inclusa la capitale, che ha subito inondazioni catastrofiche più di 20 anni fa.

Da giovedì, forti piogge hanno colpito soprattutto le zone orientali della Repubblica Ceca e le aree più colpite potrebbero vedere più di un terzo delle precipitazioni annuali in quattro giorni entro domenica.

Nei prossimi giorni sono state previste condizioni meteorologiche simili nell’Europa centrale, tra cui la Germania meridionale e parti di Austria, Polonia e Slovacchia.

“I dati mostrano che stiamo affrontando giorni difficili”, ha detto il primo ministro ceco Petr Fiala in un briefing televisivo dopo una riunione del comitato di crisi, aggiungendo che in alcuni luoghi i livelli dell’acqua potrebbero superare le inondazioni che si verificano in media una volta ogni 100 o più anni.

Piove, Praga in allarme

“Stiamo prendendo tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà e alla salute”. Venerdì, l’allerta per il rischio più elevato è stata estesa alle aree centrali e sud-occidentali, tra cui Praga, dove nel 2002 le inondazioni hanno costretto all’evacuazione di decine di migliaia di persone, provocato crolli di edifici e allagato la metropolitana della capitale per mesi. Praga, una città di 1,3 milioni di persone, ha da allora investito molto in barriere anti-inondazione e altre misure per evitare simili inondazioni.

Il sindaco di Praga Bohuslav Svoboda ha dichiarato alla televisione ceca che le acque nella città, che sorge sulle rive del fiume Moldava attraversato dal pittoresco Ponte Carlo del XIV secolo, avrebbero dovuto raggiungere il picco sabato sera. NEXT00:0600:19 “Stiamo agendo in modalità preventiva e crediamo che avviando ora misure anti-inondazione, crediamo che la situazione del 2002 non si ripeterà”, ha affermato.

Le autorità di gestione delle acque hanno iniziato a svuotare i bacini della diga della Moldava a monte di Praga, così come su altri fiumi, per fare spazio alla dissipazione delle acque previste. La pioggia più forte era ancora prevista nell’est e nel nord-est del paese, che sono drenati dai fiumi Elba (Labe), Danubio e Oder (Odra) che scorrono rispettivamente verso Germania, Slovacchia e Polonia. La lega di calcio ceca ha annullato le partite in tutto il paese e le città hanno annullato gli eventi culturali. I vigili del fuoco hanno aiutato a riempire sacchi di sabbia e a installare barriere fisse contro le inondazioni in numerose città e paesi.

In Polonia stato di allerta

La città di Wroclaw, nella Polonia meridionale, ha annullato gli eventi culturali all’aperto e il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che i servizi di emergenza sarebbero stati pronti per le inondazioni localizzate.

Il fiume Morava, che forma i confini tra Repubblica Ceca e Slovacchia e tra Austria e Slovacchia prima di raggiungere il Danubio, ha minacciato di straripare e il governo slovacco ha iniziato a cercare luoghi in cui far defluire artificialmente il fiume in aree non popolate, ha affermato il ministro dell’ambiente slovacco Tomas Taraba.