PlayStation 5 Pro, la data di uscita e le caratteristiche tecniche della nuova console di Sony

L’annuncio di PlayStation 5 Pro, di qualche settimana fa, ha fatto molto discutere. Ma il nuovo modello di console Sony sta per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo. Scopriamo la data di uscita e le caratteristiche tecniche della console.

PlayStation 5 Pro, il criticato annuncio

Dopo tante indiscrezioni Sony, circa un mese fa, ha rivelato al mondo il nuovo modello della PS5, quello di metà generazione. L’annuncio di PS5 Pro ha sconvolto il mondo dei videogame, sorprendendo i fan e la stampa specializzata. Sebbene possa sembrare una cosa positiva, questo annuncio, in realtà, si è lasciato dietro un fiume di polemiche e indignazioni, soprattutto per quello che riguarda il prezzo della console.

PS5 Pro, infatti, verrà venduta a 799,99 euro in Italia. Parliamo del modello base. Se volessimo aggiungere l’unità disco per PS5 dovremmo comprarla separatamente al prezzo di listino di 119,99 euro. Ma non è finita qui. Se avrete voglia di appoggiare la vostra console in verticale, dovrete sborsare altri 29,99 euro per acquistare la base verticale ufficiale. Alla fine, paghereste il vostro modello Pro 950 euro.

Sul prezzo si è detto tanto, tantissimo. C’è chi dice che non ha senso, costa troppo e non ne vale la pena. Per altri, invece, è il prezzo giusto se si considerano tutte le migliorie tecniche apportate alla console. Ma quali sono queste nuove caratteristiche tecniche?

PlayStation 5 Pro, le caratteristiche tecniche

Quello che differenzia il nuovo modello di PS5 da quello base, in assenza di esclusive (altre polemiche) è il miglioramento delle prestazioni. Parlando di GPU (Graphics Processing Unit, ovvero ciò che si occupa dell’elaborazione grafica), c’è stato un aggiornamento al motore grafico di PS5 Pro. Questo dovrebbe garantire un miglioramento del 67% di unità di calcolo rispetto al modello base di PS5. Rispetto alla PS5 base, le memorie sono più rapide del 28%, che si traduce in un rendering più rapido del 45% per un’esperienza di gioco più fluida e godibile

Per quello che riguarda invece il Ray Tracing (che simula la luce, le ombre e i riflessi), nel modello Pro dovrebbe essere più potente, garantendo riflessi dinamici e una rifrazione delle luci migliore. Questo consentirà di proiettare i raggi a velocità doppie, anche triple rispetto all’attuale PS5.

Parlando di upscaling, una delle novità più sostanziose è l’introduzione dello Spectral Super Resolution. Si tratta di un upscaling basato sull’intelligenza artificiale che automaticamente dovrebbe fornire immagini estremamente nitide con una straordinaria quantità di dettagli. Tra le altre migliorie apportate c’è una nuova funzione, Enhanced Image Quality for PS4 games, che dovrebbe migliorare la risoluzione delle immagini di alcuni giochi per PS4.

PlayStation 5 Pro, la data di uscita

Il nuovo modello della PS5 sarà disponibile dal 7 novembre al costo sopracitato. Molto probabilmente, per questa volta, non ci sarà una sfrenata corsa alla console, come abbiamo visto per il lancio di PS5. La console di metà generazione di Sony, infatti, pare rivolgersi a un pubblico più di nicchia, quello che vuole giocare senza alcun compromesso, senza dover scegliere tra risoluzione e frame rate, tra fedeltà e prestazioni. Verranno accontentati?