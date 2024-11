PlayStation, Sony al lavoro su una console portatile

A distanza di 13 anni dall’ultima console portatile di casa Sony, la Playstation Vita, l’azienda nipponica starebbe lavorando a un nuovo modello per il gaming in portabilità. Al momento si tratta di indiscrezioni, con un lancio forse programmato per i prossimi anni.

PlayStation portatile, l’indiscrezione

La storia di Playstation con le console portatili è costellata di alti e bassi. Nonostante il successo di PSP, lanciata sul mercato europeo nel 2005, è impossibile dimenticare il tonfo di PlayStation Vita, l’ultima portatile di casa Sony, che in realtà di potenzialità ne aveva moltissime e di alto profilo.

Al momento pare che Sony sia tornata al lavoro su un nuovo modello di console portatile. Stando alle indiscrezioni riportate dalla testata americana Bloomberg, infatti, il progetto di una PlayStation pensata per il gaming portatile sarebbe nelle fasi iniziali di sviluppo. “Secondo fonti vicine allo sviluppo, il dispositivo mira ad ampliare l’influenza di Sony nel settore e a farla competere con Nintendo nel mercato delle console portatili”.

L’indiscrezione accede ovviamente le speranze degli appassionati, che si augurano di poter mettere le mani su una console portatile di Sony potente e performante. Ad oggi esiste già qualcosa che potrebbe in qualche modo tracciare la via per Sony, ovvero PlayStation Portal, che in termini di funzionalità, però, sfrutta solo l’integrazione da remoto con la PS5. A quanto pare, quello che hanno in mente in casa Sony è una console portatile vera e propria, pronta a sfidare il successo incredibile di Nintendo Switch.

Sony, la sfida a Nintendo

Attualmente, se si pensa al gaming portatile viene subito in mente Nintendo con la sua Switch, uscita nel 2017 e nei numeri considerata una delle console più di successo della storia del gaming. Il mercato si è poi riempito si altre console portatili, più vicine però al concetto di PC che a quello di console vere e proprie, basti pensare a Lenovo Legion Go, a Steam Deck o ad ASUS ROG Ally.

Di recente anche Microsoft, attraverso le parole di Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha parlato di una possibile console portatile di Xbox, che a quanto pare, come per quella Sony, sarebbe nelle fasi iniziali del progetto, quindi lontana di anni da un possibile lancio sul mercato. Ma la sfida è rivolta principalmente a Nintendo, con la quale Sony vorrebbe tornare a confrontarsi come accadeva diversi anni fa.