Poste Italiane e il francobollo dedicato al Carnevale di Viareggio

Poste Italiane comunica che dal 16 febbraio 2023 sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati ai Carnevali più antichi d’Italia: il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Fano, il Carnevale di Putignano, il Carnevale di Acireale, il Carnevale di Cento, il Carnevale di Viareggio, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

Tiratura duecentomilaquattro esemplari per ciascun francobollo in fogli da ventotto, pari a un milione e duecentomilaventiquattro francobolli; cinquantamila esemplari per ciascun francobollo in minifogli da dieci, pari a trecentomila francobolli; quarantacinquemila foglietti composti da sei francobolli diversi, pari a duecentosettantamila francobolli; tiratura complessiva un milione e settecentosettantamilaventiquattro francobolli. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Gaetano Ieluzzo per l’impostazione grafica di tutti i francobolli; Claudia Giusto per il francobollo dedicato al Carnevale di Acireale.

Il francobollo per il Carnevale di Viareggio

Viareggio è il Carnevale. Concetto antico ma quanto mai attuale, visto l’anniversario che quest’anno verrà celebrato: i 150 anni della manifestazione che coinvolge, di fatto, tutta la Comunità. Centocinquant’anni di arte, cultura, tradizione, passione, dedizione: una storia d’amore che unisce Viareggio e il Carnevale e che non è solo un mese di festeggiamenti, tra Corsi Mascherati, opere allegoriche, feste rionali, eventi culturali e di spettacolo, ma che è l’identità della Città e il suo raccontarsi al mondo.

Una Città tenace, che ha strappato le sue terre al mare, e che sul mare ha costruito gloria e fortuna: non a caso i primi grandi carri in legno, scagliola e juta, nacquero dall’intuizione di artisti e decoratori ma soprattutto dalla sapienza artigianale dei maestri d’ascia e calafati che nei cantieri navali creavano straordinarie imbarcazioni. Non sono molti in Italia gli eventi che possono vantare 150 anni di storia, per altro tutta documentata, gelosamente conservata e orgogliosamente esposta negli spazi della Cittadella del Carnevale, un vero e proprio comparto artistico/artigianale dedicato alla manifestazione, unico nel suo genere e probabilmente con pochi eguali al mondo: e dove c’è memoria c’è sempre ricchezza e capacità di guardare al futuro. Sono 150 anni ben portati quindi, per un Carnevale sempre più internazionale, partecipato e giovane: sottolineati dall’uscita del francobollo. Grazie al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e buon Carnevale, Viareggio.