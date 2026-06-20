Il prediabete è una condizione molto più diffusa di quanto si pensi. Spesso non provoca sintomi evidenti, ma rappresenta un importante campanello d’allarme per la salute. Quando i livelli di zucchero nel sangue sono più alti del normale, ma non ancora sufficienti per una diagnosi di diabete di tipo 2, il rischio di sviluppare diverse patologie croniche aumenta in modo significativo.

Ora una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica JAMA lancia un messaggio chiaro: modificare lo stile di vita potrebbe essere più efficace dei farmaci nel prevenire non solo il diabete, ma anche numerose altre malattie che tendono a comparire con l’avanzare dell’età.

Secondo gli studiosi, perdere peso, seguire un’alimentazione equilibrata e praticare almeno 150 minuti di attività fisica ogni settimana può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare contemporaneamente diverse condizioni croniche, migliorando la qualità e l’aspettativa di vita nel lungo periodo.

Cos’è il prediabete e perché non dovrebbe essere sottovalutato

Il prediabete viene spesso definito una fase intermedia tra la normalità e il diabete di tipo 2. In questa condizione l’organismo inizia a gestire meno efficacemente il glucosio, ma il problema può ancora essere invertito.

Molte persone convivono con il prediabete senza saperlo. Tuttavia, oltre ad aumentare il rischio di diabete conclamato, questa condizione è associata a un maggior pericolo di sviluppare malattie cardiovascolari, ipertensione, insufficienza renale, ictus e altri disturbi cronici.

Secondo gli esperti, il prediabete rappresenta una finestra di opportunità: intervenire tempestivamente può cambiare radicalmente il decorso della salute negli anni successivi.

Lo studio che ha seguito i partecipanti per oltre vent’anni

La ricerca ha analizzato i dati provenienti dal celebre Diabetes Prevention Program (DPP) e dal successivo Diabetes Prevention Program Outcomes Study (DPPOS), due tra i più importanti progetti scientifici dedicati alla prevenzione del diabete.

Gli studiosi hanno monitorato 1.173 adulti con prediabete per un periodo di circa 21 anni.

I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi:

un gruppo che ha seguito un programma intensivo di modifica dello stile di vita;

un gruppo trattato con metformina;

un gruppo placebo.

L’intervento sullo stile di vita aveva obiettivi molto precisi: ridurre il peso corporeo di almeno il 7%, migliorare l’alimentazione e raggiungere almeno 150 minuti di attività fisica moderata ogni settimana.

I risultati ottenuti nel lungo periodo sono stati particolarmente significativi.

Dieta ed esercizio fisico hanno ridotto il numero di malattie croniche

Al termine del periodo di osservazione, la maggior parte dei partecipanti aveva sviluppato almeno due patologie croniche, una situazione sempre più frequente con l’avanzare dell’età.

Tuttavia, il gruppo che aveva modificato il proprio stile di vita ha mostrato risultati migliori rispetto sia al gruppo metformina sia al gruppo placebo.

Le persone che avevano seguito il programma basato su alimentazione sana, perdita di peso ed esercizio fisico presentavano un numero inferiore di malattie croniche e una minore probabilità di sviluppare condizioni multiple contemporaneamente.

Secondo i ricercatori, questo dato suggerisce che intervenire precocemente sulle abitudini quotidiane può avere effetti che vanno ben oltre il semplice controllo della glicemia.

Perché lo stile di vita è così efficace

La spiegazione è legata al fatto che alimentazione e attività fisica influenzano contemporaneamente numerosi meccanismi biologici.

Mentre la metformina agisce principalmente migliorando la sensibilità all’insulina e riducendo la produzione di glucosio da parte del fegato, uno stile di vita sano produce benefici più ampi.

La perdita di peso riduce l’infiammazione cronica di basso grado, migliora il controllo della glicemia, favorisce la salute cardiovascolare e contribuisce a mantenere una migliore funzionalità metabolica.

Anche il movimento regolare svolge un ruolo fondamentale. L’attività fisica aumenta l’utilizzo del glucosio da parte dei muscoli, migliora la pressione arteriosa, aiuta a controllare il colesterolo e favorisce il benessere psicologico.

Questi effetti combinati spiegano perché il cambiamento delle abitudini quotidiane possa influenzare positivamente molte patologie contemporaneamente.

I 150 minuti di attività fisica che possono fare la differenza

Una delle indicazioni principali emerse dallo studio riguarda il movimento.

I ricercatori hanno osservato benefici significativi nei partecipanti che praticavano almeno 150 minuti di attività fisica moderata ogni settimana, equivalenti a circa 30 minuti al giorno per cinque giorni.

Non è necessario praticare sport intensi o allenamenti particolarmente impegnativi.

Camminata veloce, bicicletta, nuoto leggero, ballo o attività aerobica moderata possono essere sufficienti per migliorare il metabolismo e contribuire alla prevenzione delle malattie croniche.

Diversi studi pubblicati negli ultimi anni confermano questi risultati. Una revisione apparsa su The Lancet ha evidenziato come l’attività fisica regolare sia associata a una riduzione significativa del rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e mortalità generale.

Il ruolo della perdita di peso nel controllo del prediabete

La perdita di peso rappresenta uno dei fattori più importanti per chi ha ricevuto una diagnosi di prediabete. Anche una riduzione relativamente modesta del peso corporeo può produrre miglioramenti rilevanti.

Nel Diabetes Prevention Program, una diminuzione del peso pari al 7% del valore iniziale è stata associata a una riduzione importante del rischio di sviluppare diabete di tipo 2.

La spiegazione è semplice: il grasso corporeo in eccesso, soprattutto a livello addominale, favorisce l’insulino-resistenza, una condizione in cui le cellule rispondono meno efficacemente all’insulina.

Ridurre il peso aiuta quindi l’organismo a utilizzare meglio il glucosio presente nel sangue.

L’alimentazione che aiuta a proteggere la salute nel lungo periodo

Non esiste una dieta miracolosa per il prediabete, ma gli esperti concordano sull’importanza di alcuni principi alimentari.

Le evidenze scientifiche supportano modelli alimentari ricchi di verdure, frutta, legumi, cereali integrali, pesce, frutta secca e grassi insaturi.

La dieta mediterranea continua a essere uno degli approcci più studiati e raccomandati.

Un importante studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, il progetto PREDIMED, ha dimostrato che la dieta mediterranea può contribuire a ridurre il rischio cardiovascolare e migliorare diversi parametri metabolici.

Parallelamente, limitare il consumo di alimenti ultra-processati, bevande zuccherate, dolci industriali e prodotti ricchi di zuccheri raffinati può favorire un migliore controllo della glicemia.

Non solo diabete: i benefici si estendono a tutto l’organismo

Uno degli aspetti più interessanti della nuova ricerca riguarda il concetto di multimorbidità, ovvero la presenza contemporanea di più malattie croniche.

Con l’invecchiamento della popolazione, sempre più persone convivono contemporaneamente con ipertensione, colesterolo alto, diabete, malattie cardiovascolari, artrite e altre condizioni.

Lo studio suggerisce che intervenire precocemente sullo stile di vita potrebbe ridurre il rischio di accumulare queste patologie nel corso degli anni.

In altre parole, non si tratta soltanto di evitare il diabete, ma di proteggere la salute generale dell’organismo.

Il messaggio degli esperti

La conclusione degli autori è chiara: per chi ha il prediabete, modificare le abitudini quotidiane rappresenta una delle strategie più potenti oggi disponibili.

Mangiare meglio, perdere peso quando necessario e dedicare almeno 150 minuti a settimana all’attività fisica può avere effetti duraturi che nessun singolo farmaco sembra in grado di replicare completamente.

La buona notizia è che non servono cambiamenti estremi. Anche piccoli miglioramenti mantenuti nel tempo possono contribuire a ridurre il rischio di diabete di tipo 2 e di numerose altre malattie croniche, favorendo un invecchiamento più sano e una migliore qualità della vita.