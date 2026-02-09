Sconti folli e posti esclusivi a prezzo mini: c’è ancora tempo per prenotare un viaggio per un San Valentino da sogno.

San Valentino non è più soltanto cene a lume di candela, fughe romantiche alle terme o weekend fuori porta.

Sempre più coppie scelgono di vivere il 14 febbraio in modo diverso, trasformando la festa degli innamorati in un’occasione per scoprire luoghi d’arte, musei, osservatori astronomici e persino acquari che, per un giorno, si vestono di romanticismo.

Posti esclusivi in Italia per un San Valentino da sogno

Da Nord a Sud, l’Italia propone iniziative speciali, promozioni 2×1 e appuntamenti esclusivi che rendono la giornata non solo indimenticabile, ma anche sorprendentemente conveniente.

Gallerie d’Italia: 2×1 da Milano a Vicenza

Tra le offerte più interessanti spicca la promozione delle Gallerie d’Italia, che nelle sedi di Milano, Torino, Napoli e Vicenza propongono un ingresso ridotto 2×1 valido per collezioni permanenti e mostre temporanee. Un’occasione perfetta per immergersi in percorsi guidati dedicati alla passione e al romanticismo nell’arte, pensati proprio per la festa degli innamorati.

A Milano, le coppie potranno visitare esposizioni come “Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo”, “Gianni Berengo Gardin. Lo studio di Giorgio Morandi” e, dal 6 febbraio, “La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956”. A Napoli, invece, protagonista è la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, mentre a Vicenza si potrà ammirare “Cristina Mittermeier. La grande saggezza” insieme al percorso “Ceramiche e Nuvole”, dedicato al dialogo tra antiche ceramiche greche e contemporaneità.

Arezzo: arte e amore alla Casa Museo Ivan Bruschi

Anche la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi aderisce alla promozione 2×1. Alle 17:00 è prevista una visita guidata speciale, “Arte e storie: San Valentino alla Casa Museo Ivan Bruschi”, un percorso che racconta il sentimento amoroso attraverso opere, oggetti e narrazioni capaci di attraversare epoche e culture. Un appuntamento perfetto per chi ama unire cultura e romanticismo.

Torino: un San Valentino cinematografico alla Mole Antonelliana

Per le coppie che condividono la passione per il grande schermo, il Museo Nazionale del Cinema di Torino propone un San Valentino davvero unico. Il 14 febbraio 2026, presentandosi in biglietteria, si potrà accedere con la formula 2×1 all’esposizione permanente e alle mostre “Pazza Idea” e “Manifesti d’artista”. Un viaggio nella storia del cinema, tra scenografie iconiche e installazioni immersive, da vivere mano nella mano sotto la cupola della Mole Antonelliana.

Lago di Garda: amore tra storia e archeologia

Chi preferisce un’atmosfera più intima può scegliere la Villa Romana e Antiquarium di Desenzano del Garda, che alle 11:00 del 14 febbraio propone una visita guidata dedicata alle coppie. Un percorso tra mosaici, resti archeologici e racconti di vita quotidiana dell’antica Roma. La partecipazione è gratuita con il biglietto d’ingresso, previa prenotazione via email.

Genova: cena romantica tra i fondali dell’Acquario

Per un’esperienza davvero esclusiva, l’Acquario di Genova offre una serata che unisce cultura, emozione e alta cucina. Si parte alle 19:45 con una visita serale del primo piano, arricchita da scenografie lunari e curiosità amorose sulle specie marine. A seguire, aperitivo nel Padiglione Cetacei -0 e cena placée nel Padiglione Cetacei -2. Il prezzo, 145 euro a persona, è giustificato da un’atmosfera che promette di essere irripetibile.

Sormano (CO): San Valentino sotto le stelle

Per chi sogna un San Valentino “cosmico”, l’Osservatorio Astronomico di Sormano propone l’evento “San Valentino sotto le stelle – Legami Cosmici”. Una serata dedicata all’osservazione degli anelli di Saturno, delle galassie interagenti e delle stelle doppie. I partecipanti impareranno a riconoscere le costellazioni invernali e ammireranno le Pleiadi, simbolo di legame e vicinanza. Al planetario digitale verrà raccontato il mito di Andromeda e Perseo, con proiezioni immersive e un omaggio finale. Il costo è di 20 euro a persona.

Parigi: la magia del Musée de la Vie Romantique

Per chi festeggia all’estero, Parigi offre un’esperienza imperdibile: la riapertura del Musée de la Vie Romantique dopo un lungo restauro. Per San Valentino, il museo propone una giornata gratuita con attività speciali, musica dal vivo, balli di coppia e una nuova tea room in stile Bridgerton. Un luogo perfetto per chi vuole vivere la festa degli innamorati nella capitale mondiale del romanticismo.

San Valentino 2026 si annuncia come un’occasione per vivere esperienze uniche, tra arte, storia, natura e stelle. E con promozioni 2×1, eventi esclusivi e prezzi mini, prenotare il proprio San Valentino da sogno non è mai stato così semplice.