Si risparmiano soldi, si guadagna tempo e si rispetta l’ambiente. Ecco perché utilizzare uno sgrassatore naturale fatto in casa

Pulire la casa in modo sostenibile è possibile, grazie ai detergenti naturali fai da te. Questi prodotti, preparati con ingredienti semplici e facilmente reperibili, offrono un’alternativa ecologica ai detersivi chimici, rispettano l’ambiente e sono sicuri per la salute, anche in presenza di bambini o animali domestici. Ecco, allora, come preparare uno sgrassatore naturale, che può essere utilizzato su ogni superficie.

Gli sgrassatori naturali sono privi di sostanze chimiche aggressive che potrebbero causare allergie o danneggiare le superfici delicate. Inoltre, non rilasciano nell’ambiente composti inquinanti. Preparare un detergente in casa riduce i costi rispetto ai prodotti commerciali. Quindi c’è anche l’aspetto del risparmio economico. Da non sottovalutare, poi, la riduzione dei rifiuti: riutilizzando gli stessi contenitori, si contribuisce a diminuire l’uso di plastica.

Ricette per sgrassatori naturali fai da te

Ecco alcune semplici formule per realizzare detersivi efficaci e versatili direttamente a casa.

1. Sgrassatore al bicarbonato

Perfetto per la cucina, il bicarbonato è noto per le sue proprietà sgrassanti e deodoranti.

Preparazione:

Sciogliere 1 cucchiaio di bicarbonato in 500 ml di acqua distillata.

Aggiungere 10 gocce di olio essenziale (ad esempio al limone).

Versare il composto in uno spruzzino riutilizzabile.

Adatto per fornelli, forno e frigorifero.

2. Sgrassatore al sapone di Marsiglia

Un classico intramontabile, delicato su tutte le superfici, ideale anche per pulire divani in pelle o superfici frequentate dai bambini.

Preparazione:

Scaldare 900 ml di acqua in un pentolino.

Aggiungere 4 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie e mescolare fino a completo scioglimento.

Lasciare raffreddare e trasferire in uno spruzzino.

3. Sgrassatore al limone e aceto

Questa soluzione leggera è ideale per vetri e specchi, garantendo una pulizia senza aloni.

Preparazione:

Immergere 5 fette di limone in 1 litro di aceto e lasciare macerare.

Filtrare e versare il liquido in uno spruzzino.

Perfetto per ottenere superfici brillanti in pochi gesti.

4. Sgrassatore all’aceto

L’aceto è uno sgrassatore naturale versatile, efficace contro grasso e calcare.

Preparazione:

Mescolare 50 ml di aceto bianco con 500 ml di acqua distillata.

Aggiungere 10 gocce di olio essenziale per attenuare l’odore intenso.

Ottimo per la cucina, i sanitari e persino come repellente per piccoli insetti.

5. Sgrassatore igienizzante al Tea Tree Oil

L’olio essenziale di tea tree, noto per le sue proprietà antibatteriche, è ideale per igienizzare le superfici.

Preparazione:

Mescolare 500 ml di acqua distillata con 1 cucchiaio di alcol alimentare.

Aggiungere 10 gocce di olio essenziale di tea tree.

Agitare bene prima dell’uso.

Da utilizzare con attenzione sulle superfici delicate per evitare danni.