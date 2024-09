Presentata SPARK, prima mostra fotografica di TheListARD, il collettivo più underground di Roma

ROMA – Si è conclusa il 15 settembre SPARK, la prima mostra fotografica organizzata da TheListARD, il collettivo artistico indipendente più underground di Roma.

L’evento, inaugurato il 13 settembre presso la Tevere Art Gallery, ha visto la partecipazione di un grande numero di persone, dimostrando il crescente interesse verso la fotografia contemporanea e le nuove forme di espressione artistica.

La mostra ha introdotto al pubblico 28 fotografe e fotografi provenienti da tutta Italia. Con oltre 80 fotografie esposte, SPARK ha offerto un interessante percorso che ha spaziato dal ritratto alla fotografia documentaria, fino alla street photography, creando un dialogo aperto su temi di attualità e autorialità. Le opere esposte hanno esplorato una vasta gamma di argomenti sociali e culturali, attraverso sguardi unici e provocatori, creando uno spazio di riflessione e confronto.

Inoltre, durante le giornate di apertura dal 13 al 15 settembre, SPARK è stata arricchita da un intenso programma di eventi e incontri aperti a tutti, con dibattiti e approfondimenti sulla fotografia contemporanea, offrendo l’opportunità di discutere delle nuove tendenze artistiche e delle nuove sfide che la fotografia si trova ad affrontare in un contesto in costante evoluzione.

TheListARD, una realtà innovativa

Il collettivo TheListARD, noto per il suo approccio innovativo e fuori dagli schemi, ha scelto di portare avanti con SPARK una visione collaborativa e inclusiva data anche dalla crescente attenzione verso forme di arte visiva non convenzionale, in grado di raccontare la contemporaneità attraverso lo sguardo di nuove generazioni di fotografi.

SPARK rappresenta solo una di una serie di iniziative che TheListARD ha in programma per il futuro. Il collettivo continuerà a promuovere eventi culturali e artistici, con l’idea di creare piattaforme in cui gli artisti emergenti possano esprimersi e dialogare con il pubblico.

Per ulteriori informazioni sugli eventi futuri e per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative di TheListARD, si invita a seguire i canali social ufficiali del collettivo su Instagram.